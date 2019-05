Cinema, a rischio il Festival di Taormina dopo la sentenza del Tar Catania

A rischio il Festival del cinema di Taormina dopo la sentenza del Tar di Catania che, in seguito a diversi ricorsi per l'aggiudicazione dell'organizzazione della kermesse da parte di due partecipanti, li ha esclusi entrambi chiedendo venga rifatta l'aggiudicazione.

Escluse la vincitrice e la ricorrente

Il Tar da un lato ha escluso la vincitrice 'Videobank' perch non attesta il menzionato requisito dell'esperienza biennale in materia di organizzazione e gestione di attivit ed eventi assimilabili a quello oggetto della procedura; dall'altro sottolinea come l'altra partecipante e ricorrente 'Agnus dei' debba essere esclusa perch non ha documentato di avere inviato tutte e tre le buste entro il termine prescritto. Ne consegue che, per tale ragione, la ricorrente in via principale avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura.



Corsa contro il tempo

Il tribunale amministrativo infine ha ribadito che Le considerazioni determinano la necessit di rinnovare la procedura in ragione dell'esclusione delle due sole offerte valide sotto il profilo tecnico. Ora per il tempo per un'altra selezione, assegnazione e organizzazione del festival solo di due mesi, veramente poco per una kermesse internazionale e lo stesso comitato di Taoarte spiega che si far il possibile ma un impresa molto complicata.

