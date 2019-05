Decreti su migranti e sicurezza in aula nella settimana corta prima di Pasqua

I due decreti legge su migranti e sicurezza nelle città terranno banco in Parlamento e occuperanno pressoché tutti gli spazi legislativi utili in una settimana pre pasquale che si annuncia addirittura più corta di quanto già non sia ordinariamente sia alla Camera che al Senato. I due sono ormai prossimi alla scadenza (rispettivamente il 18 e il 21 aprile) e per convertirli in legge, davanti al prevedibile pressing politico su materie politicamente divisive, il Governo potrebbe chiedere in entrambi i casi la fiducia.

Sentiero stretto per biotestamento e aree protette

Difficile, così, che a Montecitorio possano trovare spazio in aula il biotestamento o la legge sulle aree protette. Così come al Senato sono destinati a restare in naftalina sia la concorrenza che il diritto di cittadinanza, per le quali potrebbe arrivare una risposta per l'inserimento nel calendario di fine mese dalla Conferenza dei capigruppo di martedì, forse anche insieme al Ddl sul welfare per i lavoratori autonomi che la scorsa settimana è stato licenziato dalla commissione Lavoro.

Settimana corta per le commissioni

Ridotti, di conseguenza, anche i lavori delle commissioni, che si fermeranno nella maggior parte dei casi mercoledì 12, con un buon anticipo delle vacanze pasquali. Per un rientro al lavoro che a quel punto sconterà anche le primarie di fine mese del Pd, e forse anche del ballottaggio della settimana successiva. Proprio maggio dovrebbe arrivare in aula alla Camera la proposta di riforma dell'Italicum: i tempi stretti, il poco lavoro in Parlamento, le distanze che restano tra i partiti, lasciano facilmente presagire un nuovo rinvio. Anche perché nel frattempo in Parlamento saranno arrivati due carichi da novanta: il Def e la manovra da 3,4 miliardi di aggiustamento dei conti pubblici per il 2017 imposta da Bruxelles. A quel punto le tensioni politiche saliranno ancora e gli spazi legislativi si ridurranno all'osso.

Mini-calendario



Decreto legge sui migranti

Al voto dell'aula della Camera da lunedì 10



Decreto legge sulla sicurezza nelle città

Al voto dell'aula del Senato da martedì 11

Decreto legge per l'abolizione dei voucher

In commissione al Senato da martedì 11



Disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

In commissione alla Camera da mercoledì 12

Agevolazioni fiscali agli studenti con difficoltà di apprendimento

In commissione al Senato da mercoledì 12

Misure per contrastare il cyberbullismo

In commissione alla Camera da martedì 11

Riforma del processo penale

In commissione alla Camera da martedì 11

Codice dello spettacolo

In commissione al Senato da martedì 11

