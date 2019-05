Effetto Trump sul G7 Energia, stop Usa a dichiarazione congiunta

L’avvento dell’era Trump lascia subito il segno al G7. Il vertice dei ministri dell’Energia di Roma si chiude senza la firma di una dichiarazione congiunta come avviene di consuetudine . «Non è stato possibile firmare una dichiarazione congiunta dei Paesi del G7 che copre tutti gli argomenti delle discussioni», ha spiegato il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda al termine della riunione spiegando che non è stato possibile perché «l’amministrazione Usa sta svolgendo un processo di revisione delle politiche climatiche e quindi si riserva sulla sua posizione. Pertanto non era possibile siglare una dichiarazione congiunta ma un report della presidenza» che vede l'italia Paese di turno. Per gli altri Paesi, ha aggiunto, «restano obiettivi fermi e forti».

Lo stop degli Usa alla dichiarazione congiunta

Sul tavolo del G7 energia c’erano temi come la sicurezza degli approvvigionamenti in un contesto di grandi tensioni geopolitiche, il ruolo chiave del gas e della diversificazione delle rotte, dell’efficienza e dell’impegno per colmare il ritardo dell’Africa. Ma l’attenzione e la curiosità degli addetti ai lavori non poteva che essere tutta rivolta al nuovo segretario di Stato Usa Rick Perry, da cui si attendevano risposte in merito alla virata pro-carbone

annunciata dal neo presidente Donald Trump. Che qualche settimana fa ha annunciato: «Con me si mette fine alla guerra al carbone, rimetteremo i minatori al lavoro». Domani è in cantiere anche un bilaterale Italia Usa con il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, che oggi ha accolto le sette delegazioni, più quella della Commissione europea, all’hotel Westin Excelsior, proprio a due passi dall'ambasciata americana a Roma.

I temi sul tavolo del G7

Al di là della svolta americana, comunque, i temi sul tavolo non sono mancati. A cominciare dai mercati energetici mondiali diventati più vulnerabili rispetto a possibili interruzioni causate da diversi eventi, sia di natura geopolitica che naturale. Da qui la necessità di discutere al G7 del ruolo strategico delle rotte che attualmente portano il gas in Europa e di parlare dell'apertura di nuovi corridoi di fornitura. Sul tavolo l’Italia ha portato il progetto Eastmed, il nuovo corridoio che potrebbe portare in Italia il gas del Mediterraneo orientale. Sul Tap il ministro dello Sviluppo economico ha ribadito che l’approdo non può essere cambiato: «Adesso, equivarrebbe a dire che non lo facciamo, invece è fondamentale farlo». Grande spazio è stato dato anche al Gnl, alla cybersicurezza delle reti e all'efficienza. Un capitolo specifico è poi quello dell'Africa, dove, ha ricordato Calenda, «risiede il 13% della popolazione, ma dove si registra il 4% della domanda energetica». Un ritardo «inaccettabile» e su cui il governo italiano si impegna a lavorare.

