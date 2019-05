M5s: «Tagliare le incrostazioni di potere del sindacato»

Il M5s avvia oggi sul blog di Beppe Grillo la discussione con gli iscritti del Movimento sul programma lavoro. E lo fa con prese si posizione in chiave anti-sindacato destinate a fare discutere. «Difendere il lavoratore significa anche promuovere forme nuove di democrazia e partecipazione sui luoghi di produzione, tagliando al tempo stesso i vecchi privilegi e le incrostazioni di potere del sindacato tradizionale», si legge tra l’altro sul blog. E ancora: «La presenza e l’incidenza del lavoratore nella governance della propria impresa, per il Movimento 5 stelle, va disintermediata».

Non è la prima uscita del M5s in chiave anti-sindacale. Nel febbraio 2013, in occasione della conclusione della campagna per le elezioni politiche a piazza San Giovanni a Roma, Grillo accusò «i grandi sindacati» di essere «responsabili di questo dissesto» del paese, proprio «come i partiti». E in un comizio a Brindisi fu ancora più esplicito («Eliminiamo i sindacati, che sono una struttura vecchia come i partiti. Le aziende devono essere di chi lavora»). Dopo energia ed esteri, dunque, il prossimo punto del programma del M5s a essere votato online sarà il lavoro. Oggi e per tutta la settimana saranno discusse le proposte. Come anticipato domenica sul Sole 24 Ore, il piatto forte sarà il reddito di cittadinanza, insieme alla riduzione dell’orario (la ricetta del sociologo Domenico De Masi), la flessibilità pensionistica in uscita, l’attenzione ai lavori usuranti, lo sprint agli incentivi alla formazione permanente.

«Su pensioni serve più flessibilità uscita»

Nell'ambito di discussione del programma lavoro, secondo il Movimento, va affrontato anche «il tema delle pensioni - si legge oggi sul blog - delle tutele per le professioni gravose, dei cosiddetti 'precoci' e soprattutto la grande questione della flessibilità in uscita». Per il M5s la riforma Fornero «ha inchiodato al lavoro molti, troppi anziani - si legge sul blog - mentre due generazioni di ragazzi preferiscono ormai migrare all’estero pur di non essere sottopagati o marcire in casa, sul divano di mamma e papà». Di qui la domanda: «Come modificare i parametri di uscita dal lavoro per ringiovanire le imprese in cerca di competitività e la pubblica amministrazione in cerca di efficienza?».

Addio ai combustibili fossili entro il 2050

Il programma energetico del Movimento per le prossime elezioni politiche, presentato lo scorso 3 aprile, punta invece all'uscita dai combustibili fossili entro il 2050. L'addio al petrolio è visto come obiettivo culturale perché, come ha annunciato Beppe Grillo «il passaggio dal fossile al rinnovabile è un passaggio di civiltà». E contempla l'inutilità di «gasdotti e trivellazioni». Per farlo basta «riprendersi il sistema fiscale per tassare il consumo fossile a beneficio delle rinnovabili». Nella votazione sul programma energia è stato questo il quesito più votato: interrogava sullo spostamento degli incentivi statali dalle fonti fossili all’efficienza energetica e alle fonti rinnovabili. Al quesito hanno risposto affermativamente in 40.516 e No in 461.



Programma esteri, stop Ttip punto più votato

Stop al Ttip (trattato di liberalizzazione commerciale transatlantico) e al Ceta (accordo economico e commerciale globale tra UE e Canada ), sovranità e indipendenza, Ue senza austerità sono invece le tre priorità del programma Esteri votate dagli iscritti M5S. Hanno votato per il programma esteri 23.481 iscritti certificati. Sono in tutto 19 i punti che andranno in votazione e, tra questi, saranno sottoposti al vaglio anche i temi dell’immigrazione, delle tasse, delle banche, della giustizia.

© Riproduzione riservata