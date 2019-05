Tagliare il cuneo degli under 35 per riequilibrare il mercato del lavoro

Il Governo si appresta ad approvare la manovrina correttiva dei conti pubblici richiesta da Bruxelles per circa 3,4 miliardi di euro e a varare il Def 2017 (Documento di economia e finanza) che conterrà le linee di politica economica per il prossimo triennio. Il documento dovrebbe contenere, tra le altre, misure in materia di occupazione a favore dei giovani. In particolare, dovrebbe prevedere un taglio del cuneo contributivo (l’Italia si colloca nella fascia più alta tra i paesi Ocse nel rapporto tra costo del lavoro e salario netto: circa 2 volte contro una media Ocse di 1,5). I dettagli della misura non sono stati ancora noti, ma dovrebbe trattarsi di un intervento limitato ai neoassunti under 35 al primo impiego a tempo indeterminato che beneficerebbero di una dote di sgravi per un triennio. Naturalmente, la ristrettezza di disponibilità finanziarie per la copertura della misura (nel 2018 l’Italia deve garantire il rispetto di un rapporto deficit-Pil dell’1,2%) spinge i tecnici a discutere molto sui dettagli che hanno l’obiettivo di limitarne l’entità, la platea dei beneficiari e la durata.



La preoccupante tendenza dell’occupazione giovanile

Il persistere di una tendenza negativa dell’occupazione giovanile all’interno di un quadro complessivo positivo è stato confermato nei giorni scorsi dalla Nota trimestrale sulle tendenze dell'occupazione (Ministero Lavoro, Istat, Inps e Inail). Mentre il tasso di occupazione dell’ultimo trimestre 2016 è salito al 57,4% rispetto al suo minimo raggiunto nel corso del terzo trimestre 2013 (55,4%), quello relativo alla fascia di età giovanile (15 – 34) non dà segni di recupero ma anzi peggiora di 0,2 punti raggiungendo il 39,9%. Anche il tasso di disoccupazione giovanile (40,1 %) tra i 15 e i 24 anni si colloca alla fine del 2016 nella parte bassa nel panorama dell'Eurozona in un intervallo che va dal 6,4% della Germania al 49,9% della Grecia rispetto a una media pari al 21,9%.

L’andamento tendenziale dell’occupazione(+1,2%) naturalmente riflette il modesto andamento che ha registrato la crescita economica nello stesso periodo (+1% del Pil) ma sconta anche gli effetti dell’inasprimento dei requisiti pensionistici operato con la legge Fornero a seguito della quale si riscontra un incremento tendenziale di 1,9 punti percentuali del tasso di occupazione nella fascia di età 50 anni e oltre portando il tasso di occupazione specifico al 58,8 %. In questo quadro di difficoltà della componente giovanile del mercato del lavoro italiano, l’introduzione di incentivi contributivi mirati ai giovani è da vedersi con favore. Ad esempio, esiste un dibattito circa la graduazione per età delle aliquote Irpef, motivata dalla maggior reattività al salario dell'offerta di lavoro giovanile; pur con i dovuti distinguo (qui si parla di contributi e non di tasse), concentrare gli sgravi contributivi sulla fascia degli under 35 potrebbe indurre effetti analoghi. Più in generale, non è solo importante agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani al primo impiego, ma è anche cruciale sostenere la fase iniziale della carriera lavorativa una volta entrati nel mercato, poiché è in questa fase che il lavoratore cerca più intensamente di occuparsi presso imprese che meglio si combinino con le proprie caratteristiche e aspirazioni, favorendo la riallocazione del lavoro a livello aggregato e un adeguato match tra domanda e offerta di lavoro.



Uno sguardo ai dati sulle carriere dei lavoratori dipendenti

Per caratterizzare la rilevanza dei fattori anagrafici per la dinamica del lavoro, forniamo qui alcune evidenze tratte dagli archivi amministrativi dell'Inps, che offrono informazione longitudinale sulle carriere della popolazione italiana nel settore privato dell’economia dal 1983-2015; queste informazioni sono state elaborate presso la Direzione Studi e Ricerche dell’Inps, nell'ambito del programma di ricerca VisitInps Scholars. Se ne traggono alcuni rilevanti fatti stilizzati relativi al mercato del lavoro italiano; a fini illustrativi si prende in considerazione la forza lavoro maschile.

PROBABILITÀ DI CAMBIARE IMPRESA

Valori in percentuale. (Fonte: Inps)

Nel grafico che mostra la probabilità di cambiare impresa nell’arco della carriera. Per un lavoratore di 20 anni, la probabilità di essere occupato presso un’impresa diversa da quella in cui si era occupati nell’anno precedente è piuttosto elevata, pari al 30%. Tale probabilità si riduce continuamente man mano che il lavoratore invecchia. Per un trentacinquenne essa si dimezza e diviene pari al 15%, mentre per un cinquantenne è solo del 10%. Alla fase di elevata mobilità da giovani –in cui si è più propensi al cambiamento per trovare un'occupazione soddisfacente— segue una fase di consolidamento delle posizioni acquisite e stabilità del match impresa-lavoratore da anziani. Favorire la mobilità del lavoro giovanile può dunque avere effetti di lungo termine nella misura in cui da anziani è più difficile cambiare impresa. La mobilità dei lavoratori tra imprese è uno dei principali motori della crescita del reddito.

SALARIO GIORNALIERO LORDO PREZZI 2010

Valori in euro (Fonte: Inps)

Il grafico sul salario medio giornaliero tratteggia il ciclo di vita delle retribuzioni, in particolare dei salari giornalieri lordi depurati per gli effetti della crescita economica che potrebbero influenzare in modo diverso le varie coorti anagrafiche che sono osservabili nell’archivio Inps nell’arco dei 32 anni dal 1983 al 2015. Nuovamente si evidenzia come sia la fase iniziale della carriera quella più importante: se dai 25 ai 35 anni la retribuzione lorda giornaliera cresce di circa 20 euro, nei dieci anni successivi l’aumento è quasi dimezzato. Ciò è un effetto sia della minor mobilità occupazionale e delle conseguenti ridotte possibilità di spiccare aumenti retributivi nel passaggio da un’impresa all’altra, sia della maggior propensione dei giovani a fare formazione e investire in capitale umano on the job.



Non solo il livello medio della retribuzione cambia con l’età, ma anche la sua distribuzione tra lavoratori. Nel grafico sulle stime della dispersione salariale (la ‘forbice' tra alti e bassi salari) in funzione dell’età, a una fase iniziale di riduzione della disuguaglianza dei salari (dovuta all’ingresso nel mercato dei lavoratori con più elevato livello di istruzione) segue una fase in cui il ventaglio salariale va aprendosi. È questa la fase in cui il lavoratore acquisisce la propria posizione di lungo termine all'interno della distribuzione del salario. Passati i 40 anni, la disuguaglianza continua a crescere, ma l’andamento è più contenuto, suggerendo che il grosso della allocazione dei lavoratori alle posizioni gerarchiche è oramai già avvenuto. La fase finale di accelerazione della dispersione salariale dopo i 50 anni corrisponde a una maggiore eterogeneità nei comportamenti di offerta prima del pensionamento per migliorare la base di computo della pensione retributiva (ad esempio, diventa molto più eterogenea la scelta di effettuare ore di straordinario).

DEVIAZIONE STANDARD LOGARITMO DEI SALARI

(Fonte:Inps)



Le misure ipotizzate dal Governo

L’analisi dei dati ci indurrebbe, pertanto, a ritenere corrette le misure annunciate dal Governo. Inoltre ci consente di effettuare alcune considerazioni aggiuntive. Anzitutto, è importante incentivare la mobilità dei giovani tra imprese, dunque limitare lo sgravio contributivo ai neoassunti potrebbe non essere sufficiente. Ad esempio, è importante che nel periodo di vigenza dello sgravio (i primi tre anni dopo l'assunzione) il beneficio sia portabile da un'impresa all'altra. Inoltre, porre una soglia arbitraria a 35 anni introduce una dicotomia che non trova riscontro nei dati; meglio sarebbe pensare a una maggiore graduazione per età dello sgravio. La copertura finanziaria necessaria a sostenere gli interventi annunciati è certamente rilevante (circa 300 milioni di euro per ogni punto di riduzione delle aliquote contributive); ciò nonostante sarebbe sbagliato tentare di contenerne i costi introducendo compromessi artificiosi che ne renderebbero inefficace la misura e difficile la sua attuazione amministrativa. Si tratta di effettuare delle scelte, sacrificandone altre a volte discutibili, per un obiettivo importante: favorire la partecipazione al lavoro dei nostri giovani concittadini.

(*) Massimo Antichi (direttore centrale Ufficio Studi e Ricerche Inps) e Lorenzo Cappellari (professore ordinario Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)

