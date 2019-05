Ue, Gentiloni: crescita va accompagnata da revisione Patto stabilità

«La crescita che attraversa l’insieme dell’Ue deve essere accompagnata, sostenuta, accelerata» con «investimenti, politiche per l’occupazione e una discussione che è fondamentale sul patto di stabilità e le sue regole, in particolare su un aggiustamento strutturale del patto di stabilità». Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni al termine del vertice EuroMed a Madrid (che vede tiuniti i capi di Stato e di governo di Spagna, Francia, Italia, Portogallo, Grecia, Malta e Cipro), aggiungendo che «non è interesse di questo o quel paese ma dell’insieme dell’Ue».

Non solo. Per il premier italiano «non dobbiamo immaginare che i numeri siano sufficienti e che i numeri da soli consentano di fronteggiare le conseguenze sociali ancora vive nelle nostre comunità della crisi economica più grave dal dopoguerra». Ieri era stato l’ex premier Matteo Renzi a promettere, in caso di vittoria alle primarie del 30 aprile, che il Pd « proporrà di mettere il veto all’inserimento del fiscal compact nei trattati istitutivi dell’Ue».

Gentiloni: non accettiamo passi indietro su clima

A poche ore dalla mancata dichiarazione congiunta al G7 Energia di Roma, per le riserve espresse dagli Usa, Gentiloni ha chiarito inoltre che «l’Europa rispetta le opinioni di tutti ma non accetta passi indietro sulle scelte strategiche che abbiamo compiuto sui cambiamenti climatici, a cominciare dalla Cop21 di Parigi». Quanto alla strategia europea sulla Brexit «è utile constatare che sette paesi importanti dell’Unione europea condividono l’impostazione sul negoziato per la Brexit - ha detto il premier - decisione che prenderemo al vertice di Bruxelles». Il vertice straordinario dell’Ue a 27 dedicato alla Brexit si terrà il 29 aprile.

#Madrid vertice dei sette paesi euromediterranei. Interesse comune a sostenere la crescita in Europa – Paolo Gentiloni(PaoloGentiloni)

Il vertice Euromed a Madrid

I sette paesi della sponda sud dell’Europa, riuniti nel formato EuroMed, si sono rivisti oggi a Madrid (dopo gli incontri di Atene e Lisbona e dopo la recente riunione a Roma per l’anniversario dei Trattati) per ribadire ancora una volta un

messaggio di unità, anche in vista della Brexit. Ma la riunione è stata anche l’occasione per uno scambio di opinioni sull’evoluzione della crisi siriana dopo l’attacco americano della settimana scorsa. «Riguardo alla Siria il messaggio dei Paesi dell’Ue del Sud - ha detto Gentiloni - è molto chiaro e si racchiude in due parole: negoziato ed Europa». I capi di Stato e di governo di Spagna, Francia, Italia, Portogallo, Grecia, Malta e Cipro hanno siglato una nuova Dichiarazione comune per «inviare un messaggio di unità e di impegno per progetto di integrazione europea in un momento decisivo della sua storia», segnato dall’uscita di Londra dall’Ue. Al centro del vertice anche i temi comuni dell’immigrazione, la politica economica e sociale e la politica di difesa.

Gentiloni: impegnati in passi in avanti comuni su migranti

Sul fronte immigrazione, in particolare, Gentiloni ha sottolineato che «l’Italia è soddisfatta del sostegno» che «ha ricevuto dall’insieme dei paesi europei» ed è «impegnata affinché la condivisione della politica sull’immigrazione continui a fare passi avanti».

© Riproduzione riservata