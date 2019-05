Corruzione, arrestato direttore provinciale delle Entrate di Genova mentre prendeva una tangente

Il direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Genova, Walter Pardini, è stato arrestato questa mattina dalla Guardia di finanza. È stato arrestato mentre prendeva una tangente. Secondo gli investigatori non sarebbe stata la prima volta che Pardini intascava soldi. L'arresto di Walter Pardini e di altre tre persone - rappresentanti di una società di logistica di Napoli da alcuni mesi trasferitasi in

Liguria - è avvenuto ieri sera a Recco nel famoso ristorante “Da Manuelina”. I quattro hanno prima cenato e al termine del pasto c'è stata la consegna della busta con 7.500 euro. Ad attenderli fuori c'erano però gli uomini del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Genova che li hanno arrestati.

Arrestato mentre intascava la mazzetta

Pardini, specifica una nota della Gdf, è stato arrestato «mentre intascava una mazzetta di 7.500 euro, per favorire una transazione, da 3 commercialisti della Campania, anch'essi tratti in arresto, mentre un ulteriore 57enne professionista genovese è stato segnalato a piede libero in concorso». L'inchiesta della Guardia di finanza, coordinata dal procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati e dal sostituto procuratore Massimo Terrile, è partita dopo il trasferimento della sede della società da Napoli a Genova senza alcun apparente motivo. L'azienda aveva un contenzioso fiscale con le Entrate in Campania e, secondo gli investigatori, il cambio di sede sarebbe legato alle promesse ottenute da Pardini per un suo intervento sulla pratica in cambio di soldi. Questa mattina i finanzieri hanno aspettato il momento della consegna dei soldi e hanno fatto scattare l'arresto. Perquisizioni sono state effettuate nell’ufficio del funzionario delle Entrate in via Fiume. Il funzionario è accusato di corruzione.

Immediatamente sospeso il dirigente

La Direzione regionale della Liguria dell'Agenzia delle Entrate, si legge in una nota, ha «immediatamente adottato la sospensione cautelare dal servizio» di Walter Pardini, in attesa del provvedimento dell'autorità giudiziaria, «a seguito del quale verranno assunte tutte le misure disciplinari, contrattuali e risarcitorie per tutelare l'istituzione e la dignità dei propri dipendenti che operano onestamente e scrupolosamente».

