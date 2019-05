G7 Esteri, nessun accordo su Siria, migranti e Ucraina

Il ministro degli Esteri Angelino Alfano ha definito il G7 di Lucca tra i capi delle diplomazie dei Paesi più industrializzati conclusosi ieri «un successo politico». In realtà la situazione è molto meno rosea di come la dipinge il responsabile della Farnesina. Nessun accordo sulle nuove sanzioni alla Siria sollecitate con forza dal ministro degli Esteri inglese Boris Johnson. Nessun impegno vero sull'immigrazione perché gli americani con il segretario di Stato Rex Tillerson hanno chiesto di accantonare l'argomento non avendo ancora una posizione definita sulla questione. Sulla crisi in Ucraina e il mancato rispetto degli accordi di Minsk il messaggio di Tillerson ha gelato gli altri colleghi del G7: «Si tratta di un problema europeo, dunque vedetevela voi europei, a noi non ci riguarda».

Siria, denuncia su armi chimiche ma nessuna sanzione

Alla vigilia del viaggio a Mosca di Tillerson il G7 ha dovuto prendere atto solo del sostegno all'indagine Opac-Onu sull'utilizzo delle armi chimiche da parte del regime di Assad in Siria. Il G7 chiede inoltre a Russia e Iran in quanto alleati del regime siriano di «utilizzare la loro influenza per assicurare che la Siria si conformi a tutti mi suoi obblighi derivanti dalla convenzione sulle armi chimiche». Lo stesso Alfano ha però dovuto ammettere che non c'è consenso su nuove sanzioni perché «ci sono sensibilità diverse». In realtà il ministro degli Esteri inglese Johnson ha posto la questione e sollecitato misure molto drastiche non condivise però dagli altri colleghi.

Migranti, niente di fatto su responsabilità condivisa

Il segretario di Stato americano Tillerson ha chiesto di accantonare la questione migratoria. Oltre alle roboanti dichiarazioni di Trump in campagna elettorale e agli ordini esecutivi contro alcune categorie di immigranti gli Stati Uniti, secondo il capo della diplomazia americana, non avrebbe ancora elaborato una linea d'azione precisa sulla questione globale delle migrazioni a cominciare dal principio della responsabilità condivisa. Tillerson ha aggiunto che, se vorranno, ne parleranno a Taormina i capi di Stato e di Governo. Il G7 non ha quindi potuto fare altro che ribadire un vago impegno sul traffico degli esseri umani riconoscendo le «sfide globali relative all'immigrazione irregolare, il traffico di esseri umani, il terrorismo internazionale e le conseguenze del cambiamento climatico che riguardano l'Africa subsahariana» e sostenendo l'appello del segretario generale delle Nazioni Unite a intensificare l'impegno per la soluzione delle crisi in Africa.



Ucraina, per Usa è solo una questione europea

La crisi ucraina e i suoi effetti destabilizzanti alla frontiera dell'Unione europea sono stati temi evocati nella riunione G7 Esteri da parte dei ministri tedesco e francese ma il segretario di Stato Tillerson ha tagliato corto: «Il rispetto degli accordi di Minsk riguarda soltanto voi europei, quindi vedetevela tra voi nei vostri fori di dialogo, non è una questione globale da trattare nel G7».





Libia, sostegno al governo Serraj

Più che scontato il sostegno da parte delle diplomazie dei sette grandi al governo di unità nazionale libico guidato da Fayez al Sarray. Il G7 ha sottolineato «la ferma opposizione ad ogni tentativo di minare il processo di stabilizzazione» e ha invitato anche gli attori fuori dall'accordo di Skhirat (ossia il generale Haftar di Tobruk) ad impegnarsi per ottenere la piena riconciliazione politica e desistere da azioni che «potrebbero esacerbare le divisioni interne e alimentare il conflitto».

