Juve, notte da sogno. Barcellona sconfitto 3-0

Juventus-Barcellona, capitolo primo. Come sempre in questi casi scriverò “senza rete” in diretta guardando la partita. Con tutti i rischi del caso, perché i commenti possono essere smentiti un minuto dopo averli scritti. A bocce ferma concordo con Arrigo Sacchi quando dice che il Barcellona non è più quello di tre o quattro anni fa, e nemmeno quello della finale di Champions 2015. La squadra è stanca, e ogni tanto si perde per strada: accade nel campionato spagnolo, e accade anche in Champions come nella gara di andata contro il Psg. Il 6-1 del ritorno, più che frutto della forza del Barcellona, è la testimonianza della svogliatezza dei francesi.

Allegri sa benissimo queste cose, e cercherà probabilmente di mettere sotto pressione gli avversari per evitare che possano impostare liberamente il gioco. Se i suoi giocatori non eseguiranno il compito, vedremo invece una partita con gli spagnoli liberi di fare il loro gioco. E potrebbero essere dolori.

Pochi dubbi nelle formazioni iniziali, con Allegri che sceglie Alex Sandro e Luis Enrique che deve rinunciare (ed è un'assenza pesantissima) all'infortunato Busquets. La Juventus inizia come da copione del proprio allenatore, lasciando il Barcellona libero di palleggiare nella propria area ma aggredendo gli avversari appena si avvicinano alla linea di metà campo.

I tentativi di Kedira e Higuain sono il preludio al gol, messo a segno da Dybala che riceve da Cuadrado e batte il portiere spagnolo con un sinistro a rientrare dalla lunga distanza. Per la Juventus sarà importante continuare a tenere alto il ritmo, senza lasciarsi tentare dalla voglia di gestire un vantaggio importante. Il Barcellona tenta di rispondere con un paio di azioni non pericolose, e i bianconeri continuano a lasciare spazi solo in orizzontale entrando in pressing non appena Messi e compagni cercano la verticalizzazione.

Dopo una ventina di minuti i padroni di casa calare il ritmo e puntualmente si verificano i rischi che erano ampiamente prevedibili: Barcellona subito pronto a prendere le redini del gioco e subito pericoloso in due occasioni, soprattutto con Iniesta che impegna Buffon costringendolo a un miracolo.

Lo spavento giova alla Juventus, che capisce di non poter allentare il ritmo e riprende a contrastare fin oltre la linea di metà campo. Arriva così il raddoppio: cross di Mandzukic e al centro dell'area di nuovo Dybala infila la porta difesa da Ter Stegen. Doppio vantaggio meritato, fino a questo momento il Barcellona è stato messo nelle condizioni di non poter impostare il gioco e in questo modo perde la quasi totalità della propria pericolosità offensiva.

Fondamentale per la Vecchia Signora, ripeto, sarà non calare il ritmo per evitare di rovinare quanto fatto di buono. Di nuovo Barcellona in avanti alla mezz'ora, prima con un tentativo di servire Messi, poi con lo stesso Messi che va in rete a gioco fermo dopo il fischio dell'arbitro. In questa fase della gara i bianconeri stanno di nuovo concedendo troppo spazio al Barcellona: non è sempre facile contrastare con il pressing alto, ma è l'unica arma che possa mettere in crisi giocatori tecnici come gli spagnoli.

A cinque minuti dalla fine del primo tempo colpo di testa di Suarez, che sfiora soltanto il pallone e non crea problemi alla porta di Buffon. Poco Neymar finora, anzi pochissimo, e poco Higuain: che però all'ultimo minuto trova un guizzo e impegna Ter Stagen.

Fine del primo tempo, due a zero. Piano partita eseguito alla perfezione, ora servirà un secondo tempo interpretato nello stesso modo.

Secondo tempo, 45 minuti fondamentali per ipotecare il passaggio del turno. Il Barcellona cambia André Gomes sostituendolo con Mathieu. I bianconeri partono subito forte, con un'azione in verticale di Higuain che costringe Umtiti all'intervento a spazzare in piena area di rigore. Botta e risposta senza tregua, un minuto e una nuova azione. Prima ci prova Messi, sul ribaltamento di fronte è la volta di Kedira. Bene tenere il filo del gioco, ma non è il caso di fare a schiaffi quando di fronte hai gente come Messi e Neymar, capaci di infilarsi nel più piccolo spazio lasciato sguarnito dalla difesa. Meglio tornare all'impostazione iniziale, con un pressing alto lasciando giocare il Barcellona solo per linee orizzontali.

Gli spagnoli insistono con maggiore intensità rispetto al primo tempo, ma questa potrebbe diventare un'arma in più per la Juventus se riuscisse a ripartire in contropiede approfittando dello sbilanciamento dei giocatori avversari. Ed è quello che accade quando dopo l'ennesimo ribaltamento di fronte i padroni di casa liberano Chiellini al colpo di testa: inzuccata vincente e tre a zero. Meglio di così era impossibile immaginare anche per i tifosi juventini.

Il risultato sembra ormai ampiamente al sicuro e la Juventus lascia gradualmente spazio al Barcellona: la partita diventa combattuta, con l'arbitro che gestisce la gara con minor severità e attenzione rispetto alla prima ora di gioco. Non vede un colpo di mano di Chiellini, che prima tocca di petto ma il braccio occupava effettivamente uno spazio “aggiuntivo”, ma subito dopo ammonisce Kedira inventando una simulazione inesistente.

Tentano a rotazione Neymar, Messi e Sergi Roberto ma complice anche un Buffon impeccabile soprattutto su uno svarione di Lemina messo in campo da Allegri, non accade nulla. Quattro minuti di recupero con il Barcellona che prova a mettere a segno almeno il gol della bandiera senza però riuscire a scardinare la difesa bianconera. Addirittura c'è quasi una sensazione di impotenza degli spagnoli.

La partita finisce 3-0, anche se l'arbitro allunga il recupero un po' oltre il dovuto. Ritorno il 19 aprile: non deve impensierire il risultato di 6-1 incassato dal Psg. La partita avrebbe potuto finire 6-4 e non ci sarebbe stato nulla da dire. I francesi sono andati a Barcellona in gita sulle ramblas, difficile credere che la Juventus possa ripetere lo stesso errore. Tre gol sono un tesoro importante, l'unico rischio è dimenticarsi di giocare altri 90 minuti aggredendo il Barcellona. Lasciare spazio agli spagnoli, e magari subire un gol in avvio della gara di ritorno, costituirebbe un inutile rischio.

