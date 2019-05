Migranti, più ostacoli per le richieste di protezione internazionale

Più ostacoli per chi richiede protezione internazionale. È la denuncia del centro Astalli, il Servizio dei gesuiti per i rifugiati, nel Rapporto annuale 2017 sulle condizioni dei rifugiati e dei richiedenti asilo assistiti dai volontari. Ma quali sono i principali problemi? «Le procedure amministrative continuano a non essere uniformi e alcune sono cambiate» nel tempo creando difficoltà. Molti anche gli ostacoli che impediscono a richiedenti e titolari di protezione di fruire di diritti garantiti per legge: l’iscrizione anagrafica «è uno dei primi scogli», a cui segue, ad esempio, la mancata esenzione del ticket sanitario per gli inoccupati. Così si crea «precarietà e marginalità», mentre serve un impegno «non occasionale» per «maggiori investimenti in integrazione». «Lavoro e casa sono le richieste più pressanti» dei rifugiati e preoccupa che la probabilità di ottenere protezione nell’ultimo anno si «sia ridotta».

Monsignor Galatino: diritto d’asilo negato anche in Italia

Il diritto d’asilo è stato negato, anche dall’Italia. È stato il commento del segretario generale Cei, monsignor Nunzio Galantino, alla presentazione del Rapporto Astalli. «Questo movimento di persone generato da noi, dalla nostra indifferenza, dalla mancata solidarietà, dallo sfruttamento, dalle guerre “giuste” e dalle guerre dimenticate» ha messo «alla prova il diritto d’asilo», «di fatto negato da respingimenti più o meno mascherati, talora condannati, di cui anche l’Italia è stata colpevole nel 2011 e l’Europa rischia di essere colpevole nel 2016». La richiesta di Galatino è di «aprire la possibilità di un permesso di soggiorno umanitario anche per i numerosi diniegati, stimati nei prossimi mesi in 40mila, per evitare la situazione di irregolarità per molte persone, soprattutto al Sud, che genererebbe sfruttamento, non tutela della dignità della persona e insicurezza». Per Galantino, inoltre, occorre «riuscire a dare una risposta più competente e più celere alle persone che fanno domanda di protezione internazionale» e «arrivare ad un sistema unico e diffuso di accoglienza in Italia che risponda a medesimi standard».

Boldrini: dl Minniti garantisca il diritto d’asilo

La presidente della Camera Laura Boldrini ha sottolineato invece che sul tema dell’accoglienza dei migranti «ha ragione il ministro dell’Interno a dire che l’accoglienza ha un limite nella capacità di integrazione, ma perché il binomio possa funzionare servono investimenti e politiche di integrazione».

«I decreti Minniti sono una risposta che non tutti condividono. È evidente che bisognerà valutare -ha rimarcato Boldrini - se la fruibilità della richiesta di asilo verrà garantita oppure no». Per Boldrini è necessario che la procedura per ottenere l’ascolto abbia «tempi più contenuti, ma molti obiettano che togliere l’appello possa ledere la fruibilità del diritto di asilo». «A mio avviso - ha concluso - è prematuro arrivare a questa conclusione ma in fase di applicazione l’intero sistema dovrà essere riconsiderato perché non accada quello che le associazioni temono».

I numeri 2016

Ma quali sono i numeri dell’immigrazione? Il centro Astalli ricorda che nel 2016 sono sbarcate in Italia 181.436 persone, di cui 25.772 minori non accompagnati. Le richieste di protezione internazionale presentate nel nostro Paese sono state 123mila. Il sistema di accoglienza nazionale ha registrato 176.554 presenze, per lo più in centri di accoglienza straordinaria (Cas).

Il Centro Astalli auspica che la rete Sprar degli enti locali, che l’anno scorso ha accolto 23.822 persone, «diventi al più presto l’unico sistema di accoglienza per richiedenti e titolari di protezione internazionale, affinché a tutti possa essere garantito un efficace supporto all’integrazione, secondo standard uniformi». Ma oltre all’integrazione bisogna potenziare lavoro e casa, che «sono evidentemente le esigenze più pressanti» a fronte di un «equilibrio precario»: nel 2016 «è aumentata molto la richiesta al servizio di ricerca lavoro» e «la lunga lista di attesa per l’inserimento nel progetto di comunità di ospitalità (oltre 200 colloqui realizzati) conferma che il bisogno è grande». Per il rapporto Astalli 2017 nell’ultimo anno si è «ridotta per i richiedenti protezione internazionale la probabilità di vedersela riconoscere», a fronte di un «aumento della vulnerabilità» riscontrato tra i 30 mila utenti del centro Astalli, di cui 15 mila a Roma. Sono stati 634 i volontari impiegati, 58.795 i pasti distribuiti, 909 le persone accolte nei centri di accoglienza, di cui 234 a Roma. 502 le vittime di tortura e violenza intenzionale accompagnate.

