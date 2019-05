«Igor non ha nulla da perdere. E per questo è pericolosissimo»

«Non ha nulla da perdere. E per questo è pericolosissimo». Pensa a Igor, ma in realtà parla del Lupo. Parla a Radio24 Angelo Bellucci, il brigadiere capo che nel 2004 fermò la corsa di un altro serial killer in fuga. Come ora l’ex militare sloveno, tredici anni fa anche Luciano Liboni fu la preda di un'enorme caccia all'uomo. In quel caso, dopo l'uccisione di un appuntato dei carabinieri, nel pesarese. Stavolta, dopo l’omicidio del barista di Budrio, Davide Fabbri e di una guardia giurata.

Il Lupo alla fine fu fermato a Roma, con una sparatoria nei pressi del Circo Massimo. E morì poco dopo in ospedale. «E una caccia nel centro di una città è molto più difficile anche di quella in atto ora in campagna, perché non puoi sparare facilmente, ci sono le persone», riflette Bellucci, mentre decine e decine di altri suoi colleghi, di squadre speciali, investigatori e tiratori scelti setacciano il ferrarese. Mettono in fila le sue abitudini, ricostruiscono i luoghi dove già si era nascosto, cercano di risalire a possibili conoscenti. Verificano ogni possibile via di fuga.

Bellucci ora segue la caccia ad Igor da casa sua, visto che è andato in pensione. All'epoca, era al reparto radiomobile di Roma. «E fu un caso che fummo io e il mio collega Alessandro Palmas a chiudere quella ricerca che stava coinvolgendo l'elite delle forze dell'ordine», ricorda ora. Anzi, a loro «era stato detto di non intervenire in questa difficile caccia di un uomo pericoloso e armato. Ma da tutto il centro della città arrivavano segnalazioni e avvistamenti. E andavano verificate».

E così successe anche quella mattina di fine luglio. Tutti sembravano aver visto Il Lupo. «Solo quel giorno, ne avevamo ricevute sette, otto di presunti avvistamenti. Ero convinto che fosse falsa pure quella», ricorda ripercorrendo i minuti che lo portarono dal normale controllo delle auto, alla sparatoria che fermò il bandito in quel momento più cercato d'Italia. Dopo drammatici momenti, in cui Liboni aveva anche preso in ostaggio una turista francese.

«Provavamo a convincerlo di lasciare andare la donna, ma lui ripeteva che ormai era un uomo morto. E che quindi noi dovevamo morire insieme a lui. E per questo lui sparava contro di noi all'impazzata», ricostruisce il brigadiere Bellucci. Ed è questo che rendeva tutto così drammatico, allora. Proprio come ora la fuga di Igor. Che non ha nulla da perdere. Che ha già ammazzato più volte. E che quindi, ora che è braccato, può essere disposto a tutto.

© Riproduzione riservata