Putin-Mattarella: spiragli sul dossier Libia, focus su scambi commerciali

«Gli interessi che ci uniscono sono maggiori delle difficoltà e delle distanze che ci separano». Con questa frase detta durante il pranzo al Cremlino con Putin, Sergio Mattarella ha chiarito la posizione italiana nelle relazioni con la Russia. A separare è certamente il dossier della Siria su cui il presidente della federazione russa ha ribadito il sostegno ad Assad, ha negato evidenze sull'uso di armi chimiche e ha condannato i bombardamenti Usa. Una posizione molto forte detta anche – a sorpresa – durante le dichiarazioni ufficiali tra i due presidenti al termine della colazione.

Non erano previste domande ma un giornalista russo ha offerto a Putin l'occasione di precisare la sua posizione sugli Usa chiedendogli un'opinione sull'attacco americano in Siria e sulla possibilità che vi siano nuovi raid chimici. Una possibilità che non è stata esclusa dallo “zar”: «Abbiamo informazioni da diverse fonti che ci saranno altre provocazioni - ha detto Putin - come a sud di Damasco dove, intendono piazzare di nuovo sostanze e accusare le autorità siriane». Putin ha inoltre accusato gli Stati Uniti di replicare lo scenario del 2003 sulle armi chimiche in Iraq che diedero via all'intervento militare dopo il quale – ha sostenuto – si è sviluppato il terrorismo islamico dell'Isis. E dunque su Assad restano divergenze ma sulla Libia invece si registra un avvicinamento.

“Quello del Mediterraneo è un dossier molto delicato per l'Italia che Mattarella ha proposto nei suoi colloqui registrando la disponibilità di Putin ad aprire un negoziato su più fronti, senza appoggiare la sola fazione di Haftar” I temi caldi affrontati da Mattarella e Putin





Quello del Mediterraneo è un dossier molto delicato per l'Italia che Mattarella ha proposto nei suoi colloqui registrando – questa volta – la disponibilità di Putin ad aprire un negoziato su più fronti, senza appoggiare la sola fazione di Haftar. Detto con una sintesi un po' brutale, per la Russia Haftar non è come Assad, quindi l'inclinazione a favorire un dialogo e una mediazione c'è. Infine, restano le distanze sulla questione Ucraina ma anche qui la Russia ha riconosciuto all'Italia una posizione “ponderata”, la più moderata tra i Paesi europei e questo favorisce l'altro capitolo – importante e corposo – dove si consolidano gli interessi: quello degli scambi commerciali.

Danni enormi per le imprese italiane dopo le sanzioni Ue alla Russia

Con un'avvertenza molto chiara che Putin ha fatto a Mattarella: che dalle sanzioni il nostro Paese perde dai 56 ai 20 miliardi e che queste perdite, a danno delle imprese italiane, potrebbero diventare strutturali.

Uno scenario che il capo dello Stato vuole disinnescare spingendo per non isolare Putin e coinvolgerlo nella soluzione delle crisi, anche quella siriana. L'attacco chimico – che Mattarella ha condannato – può diventare un punto di ripartenza per il dialogo. «L'uso di armi chimiche è inaccettabile: auspichiamo - ha detto il presidente - che Mosca possa esercitare tutta la sua influenza per soluzioni negoziali».

Partnership sui Mondiali di Calcio 2018

Infine il capitolo culturale: il capo dello Stato ha molto apprezzato l'impegno russo nel restauro di due opere di pregio all'Aquila dopo il terremoto e la collaborazione sul fronte scientifico dopo l'accordo tra l'Istituto nazionale di fisica nucleare italiano con i russi mentre sullo sfondo cominciano a delinearsi partnership sui progetti che riguardano i Mondiali di calcio 2018 che si terranno in Russia.

© Riproduzione riservata