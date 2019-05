Visco, Italia non è bomba a orologeria per sofferenze

«Non si può parlare di una bomba a orologeria per qualcosa che vale meno dell'1% del Pil del paese». Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia Ignazio

Visco parlando questo pomeriggio alla commissione economica del Parlamento Ue, a proposito dei crediti deteriorati nelle banche italiane.

«Abbiamo un complesso di sofferenze di circa 80mld ma stanno per la maggior in banche grandi, Intesa, Unicredit, Ubi e per una parte più piccola in quelle in difficoltà come Mps, le venete, dove abbiamo un complesso di sofferenze di 20mld» ha spiegato Visco.

Il Governatore ha presentato i conti delle sofferenze. Oltre al fatto che degli 81 miliardi di sofferenze nette complessive, solo circa 20, ha ribadito, sono detenuti da banche, «significative e meno significative che stanno attualmente sperimentando situazioni di difficoltà», Visco ha specificato che in media il valore di bilancio delle sofferenze e' pari al 40 per cento circa di quello lordo (anche fino al 37%), una quota circa doppia rispetto ai bassi prezzi di acquisto offerti al momento dagli operatori di mercato specializzati.

Sulla base di tali prezzi, ha concluso, le rettifiche di valore aggiuntive che queste banche potrebbero dover registrare possono essere stimate in circa 10 miliardi. Questo ammontare è significativamente inferiore ai 20 miliardi stanziati dal governo italiano lo scorso dicembre al fine di prestare sostegno finanziario alle banche in difficoltà.

Visco, banche italiane risanabili con costi poco elevati

L'attuale rapporto tra tutte le autorità europee, DG comp, Bce, è «molto importante» e «sono fiducioso che un progresso, senza costi elevati, possa portare al risanamento delle banche e rimetterle sul

mercato ridando fiducia ai correntisti» ha spiegato Visco ricordando tuttavia l’effetto importante della crisi economica sui conti degli istituti.

Visco: non solo crisi, decisioni aziendali viziate da comportamenti fraudolenti e scelte imprudenti nell'allocazione del credito all’origine delle difficoltà

Oltre alla crisi economica «all'origine delle difficoltà delle banche abbiamo riscontrato decisioni aziendali viziate da comportamenti fraudolenti e scelte imprudenti nell'allocazione del credito, si è trattato di una combinazione di fattori potenzialmente devastante» ha spiegato il Governatore all'Europarlamento. Nel complesso, tuttavia, ha aggiunto Visco, «i danni al sistema bancario si sono concentrati in pochi, ben identificati, intermediari, che sono stati - e sono tuttora - oggetto di un'azione di vigilanza intensa». Mps e banche venete, gli istituti al centro dell'attenzione in questa fase, sono dunque delle situazioni «specifiche»

Banche:Visco, possibile non tornino profitti passato

Quella bancaria «è possibile che sia un'industria che non tornerà ad avere i profitti di un tempo» ha aggiunto. «Nel frattempo il problema più grosso è che le banche devono adeguarsi al cambiamento tecnologico e muoversi anche su

un lato diverso, essere consulenti delle imprese per il loro finanziamento e aiutarli ad andare sul mercato».

Visco, noi avvertimmo sui rischi del bail in già nel 2013

La Banca d'Italia «non era a Bruxelles», dove è stata presa la decisione di istituire il bail-in, ma «noi avevamo messo per iscritto nel 2013 non la critica ma le considerazioni su come potesse essere più efficiente» ha spiegato Visco

secondo cui era un provvedimento «ancora imperfetto». La norma, però, «è poi passata al consiglio e l'Ecofin ha deciso di portare l'applicazione del bail in al 2016 invece del 2018 come inizialmente previsto». Ma «non significa che la Banca d'Italia non avesse espresso le sue considerazioni. Ma noi non prendiamo

decisioni», la decisione «è politica».

