Commissione d’inchiesta sulle banche, il Ddl all’esame della Camera

Dopo il via libera del Senato la scorsa settimana, inizia oggi a Montecitorio l’iter della Ddl per l’istituzione della bicamerale sul «sistema bancario e creditizio». Al testo all’esame della in commissione Finanze, sono state abbinate altre nove proposte di legge presentate in questi mesi alla Camera tutte istitutive di commissioni d’inchiesta in materia bancaria.

La composizione e le competenze



La bicamerale sulle banche sarà composta da 20 senatori e 20 deputati nominati dalle Camere in proporzione al numero dei componenti dei gruppi e dovrà verificare più in generale gli effetti sul sistema bancario italiano della crisi finanziaria globale e le conseguenze dell’aggravamento del debito sovrano e poi la gestione degli istituti di credito coinvolti in situazioni di crisi o dissesto destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche o sono stati posti in risoluzione. Focus dunque innanzitutto sulle quattro banche per le quali è stata avviata la procedura di risoluzione a novembre 2015 (Banca Marche, Banca Etruria, CariFerrara e CariChieti), sul Monte Paschi e sull’emissione di titoli con garanzia dello Stato, su Popolare di Vicenza e Veneto Banca.

I tempi

Il Ddl assegna tempi stretti per la conclusione dei lavori. Ci sarà tempo un anno dalla costituzione della bicamerale, formalmente. Ma dato che tutto dovrà essere fatto prima della fine della legislatura la scadenza diventa più stringente considerando anche che per l’approvazione del provvedimento di istituzione ci vorrà ancora qualche settimana. Poi altri dieci giorni trascorreranno per nominare l’ufficio di presidenza.



© Riproduzione riservata