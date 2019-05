Crediti da recuperare e anticipazioni dello Stato: ecco cosa c’è dietro il bilancio in rosso per 7,8 miliardi dell’Inps

Un bilancio dell’Inps in attivo non basta per pagare le pensioni attuali e future. E allo stesso modo un rosso contabile non mette alcun pagamento in discussione. Quando si parla di sostenibilità del sistema pensionistico italiano si è soliti fare riferimento a variabili macro come il tasso di occupazione, la crescita del prodotto interno, gli andamenti demografici. Insomma tutte le dinamiche che determinano l'equilibrio di lungo periodo tra contributi e prestazioni. La cronaca delle ultime settimane, con la notizia della bocciature del bilancio preventivo 2017 dell'Inps da parte del Consiglio di indirizzo e vigilanza (Civ), hanno tuttavia attirato l'attenzione su squilibri più micro da non sottovalutare.

Non solo governance al tavolo con i sindacati

Detto che il bilancio dell'Istituto non è la sola determinante per il finanziamento del sistema previdenziale - le prestazioni pagate quest'anno supereranno i 312 miliardi e a sostenerle c’è un apporto dello Stato di 109 miliardi che si sommano ai 219 di contributi attesi - il fatto che per quest'anno sia previsto un risultato di esercizio negativo per 6,1 miliardi e un patrimonio netto negativo per 7,8 miliardi ha assunto un valore segnaletico che è bene decriptare. Del tema si dovrebbe discutere anche nei tavoli di confronto aperti tra governo e sindacati sulla governance degli istituti di previdenza (oggi pomeriggio ne è previsto uno). E, in ogni caso, dopo la bocciatura del Civ, entro la fine del mese saranno i ministeri del Lavoro e dell'Economia a dire la loro sul bilancio di previsione.



Il rosso contabile dell’Inps

Ma che cosa c'è dietro quel rosso contabile? Il primo fattore da considerare è come lo Stato partecipa al finanziamento delle prestazioni Inps. Lo fa con due canali: trasferimenti monetari a titolo definitivo e trasferimenti a titolo di anticipazioni. Quest'anno i primi ammonteranno a 107,3 miliardi e i secondo a 2,2. Questi ultimi trasferimenti vanno ovviamente ad alimentare le passività del bilancio Inps, che crescono anno dopo anno.

A fine 2017 si arriverebbe a 131,4 miliardi, un peso senza il quale il patrimonio netto dell'Istituto sarebbe ben diverso. Perché non tutti i trasferimenti monetari dello Stato all'Inps siano considerati definitivi ma, in parte, come anticipi che immaginariamente debbano prima o poi essere rimborsati lo si deve a nome che risalgono alla fine del Novecento e che regolano con definizioni nominalistico-contabili il rapporto tra bilancio dello Stato e bilancio dell'Inps. Sempre a quel periodo storico (1989) è legata l'origine di un'altra voce finanziaria che s'è via via allargata nel tempo: i crediti che Inps vanta nei confronti dello Stato per aver pagato prestazioni assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (Gias) introdotte per legge e senza coperture dirette. Quest'anno arriveranno a 45.9 miliardi. Un confronto tecnico è in corso, tra Inps e ministero dell'Economia, per coordinare meglio i due bilanci. E l'Istituto guidato da Tito Boeri ha messo a punto una proposta risolutiva che dovrebbe avere un impatto neutro sul debito pubblico ma, ancora, non se ne conoscono i dettagli.

CONSISTENZA AL 31/12 DEL DEBITO VERSO LO STATO PER ANTICIPAZIONI DI BILANCIO

In miliardi di euro (Fonte: Inps)

Il nodo dei crediti contributivi da recuperare

Ma c'è un secondo fattore da osservare: i crediti contributivi che Inps vanta nei confronti dei privati. Questi crediti sono iscritti nell'attivo del bilancio Inps e a fine anno dovrebbero arrivare a 109,7 miliardi. Come per le banche anche per l'Inps valgono le regole di contabilità che impongono, dopo un certo periodo, di svalutare crediti divenuti non più esigibili, una procedura che erode a sua volta il patrimonio dell'istituto: quest'anno gli oneri per svalutazioni sono previsti in 59,5 miliardi (un valore che equivale alle passività cumulate negli anni passati).

Ma guardiamo meglio che cosa c'è dietro lo stock dei crediti contributivi, che vale circa il 50% dei versamenti attesi quest'anno (109,7 su 219). Tra insolvenze e evasione contributiva, ogni anno in media nelle casse dell'Inps entra il 4% in meno di quanto atteso. E non sempre i successivi accertamenti e l'attività di riscossione riescono a recuperare questi ammanchi. Con gli interventi di recupero basati sulla vigilanza documentale qualche passa avanti è stato fatto ma la strada da percorrere è ancora lunga.

CREDITI TRASMESSI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE E RISCOSSI PER ANNO DI ISCRIZIONE





Valori in milioni

Anno contabile Iscritto al ruolo Riscosso per anno di riscossione Differenza % Riscossione 2000 17.840.174.484,49 3.488.365.096,33 14.351.809.388,16 19,55 2001 6.103.440.367,45 1.130.751.381,87 4.972.688.985,58 18,53 2002 4.046.109.799,63 733.097.691,74 3.313.012.107,89 18,12 2003 4.216.363.793,02 787.886.571,70 3.428.477.221,32 18,69 2004 8.114.176.871,61 1.681.319.598,01 6.432.857.273,60 20,72 2005 9.532.756.730,16 1.924.941.383,15 7.607.815.347,01 20,19 2006 10.908.726.758,39 2.307.678.731,88 8.601.048.026,51 21,15 2007 9.635.382.563,90 1.717.534.108,52 7.917.848.455,38 17,83 2008 11.346.122.023,46 2.066.536.054,61 9.279.585.968,85 18,21 2009 11.953.652.797,87 2.319.770.890,67 9.633.881.907,20 19,41 2010 12.899.951.954,49 2.161.203.639,44 10.738.748.315,05 16,75 2011 5.717.300.976,93 885.688.925,19 4.831.612.051,74 15,49 2012 11.190.075.783,43 1.217.238.808,26 9.972.836.975,13 10,88 2013 11.157.806.282,66 865.591.643,86 10.292.214.638,80 7,76 2014 15.763.149.248,71 1.100.308.410,96 14.662.860.837,75 6,98 2015 10.483.194.763,11 264.078.106,92 10.2019.116.656,19 2,52 Totale 160.908.405.199,31 24.651.991.043,10 136.256.414.156,21 15,32

I mancati incassi e la lotta all’evasione

Negli anni della crisi, dal 2008 al 2015, il fenomeno è cresciuto e sono stati iscritti a ruolo mancati incassi per 10-11 miliardi l'anno (a eccezione del 2011, quando il dato che si è fermato a 5,7 miliardi e il 2015, quando è schizzato a 15,7 miliardi). Prima si viaggiava sui 4-8 miliardi l'anno. A fine 2015, ultimo dato disponibile, il cumulato dei crediti iscritti a ruolo era pari a 160 miliardi, quelli riscossi sono stati solo 24,6 miliardi (il 15,3%), una percentuale al lordo degli sgravi e annullamenti già effettuati da Inps sul totale dei crediti affidati agli agenti di riscossione (Equitalia), pari a 26,2 miliardi; annullamenti fatti perché quei crediti erano stati ritenuti non più recuperabili. Per un raffronto, nel 2015 il carico netto totale affidato a Equitalia per le riscossioni era di 77,1 miliardi, mentre le iscrizioni a ruolo di Inps sono state, appunto, pari a 10,4 miliardi.

Quale conclusione si può trarre? Sorvolando sulle lontane radici normative che definiscono i rapporti di debito/credito tra Stato e Inps e su una serie di altri nodi come gli squilibri strutturali che pesano su alcune delle 45 gestioni e fondi del bilancio consolidato, si può dire che, al netto dell'evasione contributiva, anche la lunga crisi ha colpito sia a livello macro sia a livello micro.

L’effetto della crisi sul mercato del lavoro

La gelata del mercato del lavoro ha fatto calare le entrate contributive ma anche la chiusura di molte imprese (oltre 194mila dice l'Istat) ha avuto una valenza notevole. La ripresa dell'economia nazionale è stata accompagnata da un aumento dei posti di lavoro più che proporzionale alla crescita del Pil grazie soprattutto alle decontribuzioni con cui il governo ha voluto sostenere il Jobs act. Da quest'anno però gli sgravi sui nuovi contratti a tempo indeterminato non ci sono più e anche la dinamica delle assunzioni dovrebbe normalizzarsi. Forse anche per questo è arrivato il momento per riflettere non solo sulla governance ma anche sugli squilibri che piegano i saldi contabili dell'Inps. Se il patrimonio netto negativo ha un valore segnaletico, non è bellissimo che quella luce rossa fissa debba rimanere accesa proprio sul bilancio pubblico nazionale più grande dopo quello dello Stato.



