Pil a +1,1% e debito stabile. Juncker: «Italia è su strada risanamento»

«Def e decreto. Conti in ordine senza nuove tasse. Governo promuove riforme, crescita e investimenti per ridurre le disuguaglianze». Così su twitter il premier Paolo Gentiloni sintetizza le misure approvate ieri pomeriggio dal Consiglio dei ministri, accolte positivamente da Bruxelles, almeno in prima battuta. «Non ho ancora visto nel dettaglio il Def e la manovra correttiva, per cui non posso dare un giudizio circostanziato» spiega oggi il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker, intervistato oggi da “Repubblica”, «ma certamente l'impegno del governo italiano va nella buona direzione».

Dall’Italia «grandi sforzi per tenere sotto controllo debito»

L’Italia, aggiunge Junker, «sta facendo grandi sforzi per tenere sotto controllo il proprio deficit pubblico. Tuttavia, sul medio e lungo periodo, per salvare se stessi e l'Unione monetaria, è necessario che gli italiani risanino in modo decisivo le proprie finanze pubbliche e in particolare il loro enorme debito». «Intanto - prosegue il presidente della Commissione europea - mettiamo subito in chiaro che escludo un'uscita dell'Italia dall'euro. Detto questo, mi rattrista vedere che il Paese perde competitività di giorno in giorno, di anno in anno. Ci sono riforme strutturali importanti che vanno fatte, sia pure con saggezza. L'Italia - prosegue - deve ritrovare un tasso di crescita che oggi è troppo debole».



Cosa c’è nel Programma di Stabilità

Ad entrare un po' nel merito dalla misure varate del Governo per rispondere al pressing di Bruxelles ci pensa il consueto comunicato diffuso a tarda sera da Palazzo Chigi. Si parte con il Def 2017 alle sue tre sezioni: il Programma di Stabilità dell'Italia, le Tendenze di finanza pubblica e il Programma nazionale di riforma (Pnr), gli ultimi due trasmessi alle Camere che dovranno esprimersi su contenuti e obiettivi prima dell'invio al Consiglio Ue e alla Commissione europea. Il Programma di Stabilità del Def 2017 – si legge nella nota del Governo - «è il quinto elaborato nel corso della legislatura vigente», e registra il ritorno ad un andamento «stabilmente positivo» del Pil: +0,1% nel 2014, +0,8% nel 2015, +0,9% nel 2016. Obiettivo del Governo «è velocizzare il ritmo di crescita grazie al programma di riforme e di investimenti che sarà implementato e arricchito di nuove iniziative. Dal 2014 «anche i conti pubblici hanno registrato un costante miglioramento». Il disavanzo in rapporto al Pil è infatti sceso «dal 3,0% al 2,7% nel 2015 fino al 2,4% nel 2016; l'avanzo primario è risultato pari all'1,5% del Pil nel 2016». Positivo anche il dato relativo alla pressione fiscale, anche grazie a misure come la riduzione dell'Irpef di 80 euro mensili per i lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi. Il Fisco ha “pesato” tra imposte, tasse, tributi e contributi previdenziali il 42,3% del Pil nel 2016 dal 43,6 nel 2013 In aggiunta agli sgravi a favore delle famiglie, «si è decisamente abbassata l'aliquota fiscale totale per le imprese tramite gli interventi su Irap (2015), Imu (2016) e Ires (2017), cui si sono aggiunte una serie di altre misure fiscali in favore della crescita e degli investimenti, a cominciare dal super e iper-ammortamento».

Crescita del Pil all’1,1% nel 2017

Ragionando in termini di prospettive, il Def approvato dal Governo ha l'obiettivo prioritario – prosegue la nota di palazzo Chigi - «di innalzare stabilmente la crescita e l'occupazione, nel rispetto della sostenibilità delle finanze pubbliche. Per il 2017 è confermata la previsione di crescita dell'1,1% grazie ai risultati attesi dalle riforme avviate negli anni precedenti». Confermata l'assoluta continuità con la politica economica adottata dal Governo Renzi l'esecutivo Gentiloni si impegna a sostituire le clausole di salvaguardia tuttora previste per il 2018 e il 2019 «con misure sul lato della spesa e delle entrate, comprensive di ulteriori interventi di contrasto all'evasione», con misure ad hoc che verranno previste dalla legge di Bilancio 2018. Priorità del Def 2017 è anche il rilancio degli investimenti pubblici, per il quale è «necessario intervenire per migliorare la capacità progettuale delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti per la realizzazione di opere pubbliche».

Gli obiettivi del Programma Nazionale di Riforma

Altro pilastro del Del è l'atteso Programma nazionale di riforma (Pnr), che indica i principali settori di intervento riformatore su cui il Governo intende agire per alimentare la “ripartenza” dell'Economia suggerita dal leggero incremento del Pil prospettato per il 2017. In materia di lavoro si prevede così «un rafforzamento delle politiche attive volte a stimolare le competenze, nonché misure a sostegno del welfare familiare». Sempre sul fronte mercato del lavoro l'esecutivo intende puntare sulla contrattazione salariale di secondo livello «che deve essere ulteriormente valorizzata con interventi sempre più mirati in materia di welfare aziendale». Per superare le disuguaglianze sono poi previsti tre ambiti di intervento: il varo del Reddito di Inclusione (la misura universale di sostegno economico ai nuclei in condizione di povertà); il riordino delle prestazioni assistenziali antipovertà; e il rafforzamento e coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, «finalizzato a garantire maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni». Infine, il Pnr indica come prioritaria «l'attuazione delle misure di riforma della giustizia già avviate, con particolare riguardo al processo penale, all'efficienza del processo civile e alla prescrizione».

© Riproduzione riservata