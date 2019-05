Def e Dl correzione bilanci, Boccia: «Passo avanti ma è manovrina»

Un destino segnato fin dal nome: manovrina.Il decreto legge varato ieri dal Governo per garantire - tra le altre cose - la correzione di bilancio chiesta da Bruxelles preoccupata per i nostri bilanci «è manovra che fa un altro passo avanti», e «la politica economica di un paese è fatta di tanti piccoli passi», ma «è una manovrina e proprio per definizione di termini non avevamo aspettative rilevanti». Questo il primo commento del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, sulla manovra correttiva approvata ieri dal consiglio dei ministri insieme al Def 2017 e il Piano Nazionale di Riforma.

Premi di produzione questione da approfondire

«Dai dati che sappiamo - spiega il leader degli industriali italiani a margine della presentazione di Ravello Lab-Colloqui - perché stiamo anche noi ancora approfondendo, mi sembra positiva l'idea di lungo termine sulla riattivazione sugli investimenti pubblici. Va seguita dal punto di vista procedurale, per vedere se abbiamo i fondi seppur non rilevanti, ma in dimensione temporale significativa. Positiva è poi la conferma di alcuni aspetti previsti dalle vecchie leggi, come l'Ace, i superammortamenti e gli iperammortamenti. Da approfondire, sicuramente positiva - prosegue - la questione dei premi di produzione. Ma è evidente che anche noi non avevamo grandi aspettative: questa è una manovrina. Non ci potevamo aspettare delle grandi dimensioni di competitività paese. Ora passiamo a quella fase in cui forse vale la pena fare un

bagno di realtà. Ricordiamo che abbiamo un debito pubblico rilevante e dobbiamo fare i conti con alla crescita. Queste due questioni comportano un'idea di piano a medio termine che non deve riguardare solo gli investimenti pubblici, ma l'intera politica economica del paese secondo noi».

Mancano propste concrete per inclusione giovani

Tra i nodi irrsiolti, Boccia evidenzia la mancanza di interventi e misure su temi caldi come l’inclusione giovani. Su questo, sottolinea, «sarebbe opportuno fare una riflessione come paese. Noi avevamo lanciato l'idea di un grande piano di inclusione giovani per la decontribuzione e la detassazione, che sarebbe un elemento non marginale per includere i giovani nel mondo del lavoro e per aiutare la competitività delle imprese che assumono. E includere quelli che sono fuori dal mondo del lavoro, non dentro».

Manovra «corregge cose, ma vogliamo essere ancora paese industriale?»

Ma dunque è una manovra che può aiutare la crescita? «È una manovra che fa un altro passo avanti - risponde Boccia - La politica economica di un paese è fatta di tanti piccoli passi. E questo è sicuramente un altro passo avanti. Ma è una manovrina e proprio per definizione di termini non avevamo aspettative rilevanti. Detto questo - conclude - corregge delle cose, non rende dei vincoli eccessivi, apre sul fronte investimenti pubblici. Però ricordiamoci che siamo in un fase delicata e le cose vanno affrontate giorno dopo giorno. Chiuso questo capitolo va capito: vogliamo continuare a essere un paese industriale? Cosa e come fare? Questa la domanda cui cercheremo di contribuire in termini di proposte anche noi».

