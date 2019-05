Internazionali d’Italia, stelle mondiali del tennis al Colosseo

Per la prima volta le stelle del tennis mondiale che prenderanno parte agli Internazionali Bnl d'Italia passano al Colosseo. Venerdì 12 maggio, due giorni prima dell'inizio del torneo, il sorteggio dei tabelloni principali maschile e femminile avverrà infatti sotto l'Arco di Costantino. I protagonisti del torneo si concederanno a veri e propri bagni di folla anche in Piazza del Popolo e per la prima volta a Ponte di Nona, per coinvolgere uno dei quartieri periferici di Roma. Della 74esima edizione dell’evento, presentata oggi, non è il solo fatto rimarchevole. Perché quest’anno a prender parte alle finali maschile e femminile, in programma domenica 21 maggio, sarà il presidente della Repubblica. Raggiante il numero uno del Coni, Giovanni Malagò, ringrazia in anticipo per «un atto di grande sensibilità verso il nostro mondo».

Malagò: appoggio del Comune doveroso

Alla comunicazione di tutti i numeri dell’evento, oggi al Foro Italico, interviene anche Virginia Raggi. «Quando abbiamo saputo che il presidente Binaghi voleva portare via gli Internazionali di tennis perché ultimamente l'amministrazione non era stata molto presente, ci siamo immediatamente adoperati per allacciare i rapporti. Perché Roma è una città che vuole ospitare questi eventi, vuole rilanciare gli Internazionali e consolidare il rapporto di collaborazione e amicizia che non può non esserci». Con Malagò, dopo la rinuncia alla candidatura olimpica del 2024 l’aria di tensione sembra alleggerita. «Campidoglio vicino agli Internazionali? Penso sia giusto e doveroso per chi rappresenta la città dare attenzione a una delle cose più belle e importanti che ci sono a Roma».

Binaghi: Internazionali a Roma strada giusta

Scenderanno in campo Nadal, Djokovic, Murray, Wawrinka, Raonic e molti altri top-player, non invece Roger Federer (presente Maria Sharapova con una wild card). Ma «noi siamo più forti di lui, abbiamo numeri da record», ha ironizzato il presidente della Fit, Angelo Binaghi, che sembra aver rinunciato all'idea di portare il torneo a Milano («con la giusta collaborazione del Comune non c'è motivo per andarsene»). In totale la prevendita alla fine della scorsa settimana ha già fruttato un incasso di 7.202.261 euro, cifra superiore del 13% a quanto era stato incassato nello stesso periodo 2016. «Supereremo 12 milioni di incasso e batteremo il record dello scorso anno di 200mila paganti. L'obiettivo è oltre 33 milioni di euro di fatturato di tutta la manifestazione».

Nella foto Giovanni Malagò, Andrea Binaghi, Virginia Raggi

Programma in alta definizione su Sky

Il Masters 1000 sarà integralmente trasmesso in alta definizione da Sky sui propri canali satellitari Sky Sport 2 e 3, oltre 95 ore di programmazione live, anche su smartphone, tablet e pc con Sky Go. E dopo le partite, lo spettacolo prosegue nella Ball Room con il format The Night-Sphere, 14 serate con un palinsesto di artisti provenienti da tutto il mondo.

