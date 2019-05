Salotti del gusto, si alza il sipario sulla stagione 2017

Giovedì 13 aprile al Magna Pars di Milano, ex fabbrica di profumi riconvertita in hotel di design, Raffaella Corsi e Alessandro Domanda sveleranno in anteprima tutte le attività della stagione 2017. Presenterà Ringo e ci saranno molte special guest tra cui Ludmilla Radchenko, Adua Villa e Matteo Viviani de Le Iene. Sarà un po' come ritrovarsi in “famiglia” per iniziare insieme la stagione.



Durante la serata verranno presentati anche i concerti di Andrea Bocelli e Goran Bregovic al Teatro del Silenzio, i tour “ Taste and Drive “ e “Strade Stellate” e le nuove collaborazioni su Portofino e Porto Cervo.



L'evento avrà un breve momento di talk e uno show cooking dello chef Italo Bassi, ex Enoteca Pinchiorri, tre stelle Michelin.



Perché parlare dei Salotti del Gusto? Perché dietro ci sono due giovani e capaci imprenditori, esempio di creatività e gusto italiano riconosciuto in tutto il mondo. Alessandro Domanda e Raffaella Corsi, che hanno saputo innovare il concetto di evento e far convergere svariati settori in un network solido e trasversale, per età, gusti e passioni, dando vita ad un'idea diventata, in breve tempo, un brand riconosciuto e apprezzato nei settori dell'enogastronomia, del lusso, del lifestyle così nell'organizzazione di grandi eventi.



Le sinergie avviate lo scorso anno con Francia, Stati Uniti e Inghilterra, e nel 2017 con Brasile e Cina, hanno consentito a Salotti del Gusto di portare i prodotti italiani high quality nel mondo, e le eccellenze internazionali negli eventi più prestigiosi in Italia, creando un interscambio che ha favorito la nascita di sinergie efficaci e produttive.

