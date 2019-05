Al decollo il primo volo diretto da Roma al Texas di American Airlines

Decollerà il 6 maggio un nuovo collegamento diretto da Roma Fiumicino agli Stati Uniti. Un volo giornaliero da Roma al Texas, destinazione lo scalo di Dallas Fort Worth. Lo farà American Airlines, la compagnia più grande del mondo, che rafforza così la sua presenza in Italia.



Una mossa che indebolisce Alitalia

Una mossa che migliora il servizio per i passeggeri dell'hub romano. Ed è anche una mossa che indebolisce Alitalia, che ha una rete molto limitata anche per il Nord America, malgrado le rotte Nordatlantiche siano il settore geografico più importante nel trasporto aereo mondiale. Alitalia sostiene che le sue possibilità di ampliare i voli verso Stati Uniti, Canada e Messico sono limitate dall'accordo di joint venture con Air France-Klm e Delta firmato nel 2011. Alitalia non può aumentare i suoi voli senza il consenso dei partner.

Per American otto voli giornalieri dall'Italia agli Usa

Con il nuovo collegamento per Dallas American Airlines nell'attuale orario estivo avrà otto voli quotidiani diretti per gli Stati Uniti, da tre aeroporti italiani. La maggior parte è da Fiumicino, cinque voli al giorno diretti a New York JFK, Chicago, Filadelfia, Charlotte, più Dallas. Da Milano Malpensa due voli giornalieri, per New York JFK e Miami. Da Venezia un volo per Filadelfia. Alcuni di questi voli sono permanenti tutto l'anno, alcuni sono stagionali, da marzo a ottobre o da maggio a ottobre.



Gli Stati Uniti il primo mercato di lungo raggio

Sulla nuova rotta Roma-Dallas American impiegherà un aereo Boeing 777-200 Retrofit. «Si tratta di un importante investimento che American Airlines sta facendo in Italia ed è un chiaro segnale dell'attenzione che la compagnia ha per il nostro mercato e per l'aeroporto di Roma Fiumicino in particolare», ha dichiarato Roberto Antonucci, direttore commerciale per il Sud-Est Europa. Secondo Fausto Palombelli, direttore commerciale di Aeroporti di Roma, «la prossima apertura del volo diretto per Dalals Fort Worth rappresenta un'importante crescita in termini di accessibilità intercontinentale di Fiumicino. Con questa nuova apertura il Leonardo Da Vinci sarà connesso direttamente con 12 destinazioni degli Stati Uniti. Si tratta del primo mercato di lungo raggio che è cresciuto nel 2016 del 6%, con oltre due milioni di passeggeri».

