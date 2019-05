Alitalia, Gentiloni: auspico ok lavoratori

Alitalia, con il pre-accordo raggiunto nella notte con il sindacato e la mediazione del governo, scongiura le procedure dell’amministrazione controllata. In questo scenario nella sede del Mise ieri la trattativa è proseguita per tutta la giornata, sino a tarda notte. Se sul personale di terra azienda e sindacati avevano già ieri trovato punti di convergenza, è sul taglio del costo del lavoro per assistenti di volo e piloti che le parti hanno proseguito il negoziato per ore con una serie di proposte e controproposte. Poi a notte fonda l’annuncio del ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda: «È stato firmato dalle parti un verbale di confronto che riporta la struttura di un possibile accordo ed è molto migliorativo rispetto a quello presentato originariamente dall’azienda». Il ministro ha anche spiegato che i miglioramenti ci sono stati sia per gli esuberi sia sulle esternalizzazioni che nei tagli al costo del lavoro: «I sindacati si sono riservati di tenere un referendum che si terrà già la prossima settimana», ha concluso Calenda. La pre-intesa - come è scritto nel verbale messo a punto nella notte al Mise - prevede oltre alla riduzione degli esuberi e al minor taglio degli stipendi per il personale di volo, la necessità di accelerare la crescita dei ricavi, in particolare inserendo nuovi aerei per il lungo raggio.

Gentiloni: auspico ok lavoratori

«Voglio ringraziare le parti per questo impegno e sforzo che certo non è stato facile. Mi auguro che il punto di incontro sia confermato dai lavoratori e

rivendico l'impegno del governo che è stato in questi mesi incessante, non sono stati risparmiati gli sforzi per individuare un piano industriale condiviso». Così il premier Paolo Gentiloni, durante la presentazione del Memorandum d’intesa sul Reddito di inclusione, ha commentato il preaccordo trovato ieri notte tra azienda e sindacati .

Delrio: servono nuovi soci e risorse

In un’intervista a Radio Anch’io in mattinata, invece, il ministro delle

Infrastrutture, Graziano Delrio, ha detto di essere consapevole della necessità di altri soci «che hanno fiducia nel futuro di Alitalia e che mettano ulteriori risorse», ma intanto «bisognava salvare il vettore e grazie allo sforzo un po' di tutti riusciamo a farlo». Il ministro ha aggiunto che, anche con il preaccordo raggiunto nella notte, resta «preoccupazione perché l’azienda è obiettivamente in una situazione di grandissima difficoltà». E ha spiegato che il preaccordo è il frutto di uno sforzo di tutti per salvare un'azienda strategica per il Paese, dopo due anni di «gestione sbagliata».

Gubitosi: grosso passo avanti. Ball: soddisfatti, rispettata deadline

«È stato un grosso passo avanti. Non abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, però anche dal nostro punto di vista abbiamo fatto tutto il possibile e

soprattutto abbiamo rispettato la deadline». Questo invece il commento del presidente esecutivo designato di Alitalia, Luigi Gubitosi, che ha parlato al termine del cda della compagnia. L’ad di Alitalia Kramer Ball, sempre al termine del cda si è detto soddisfatto del verbale di confronto tra azienda e sindacati, che verrà ora sottoposto a referendum, «anche perché è stata rispettata la deadline» del 13 aprile fissata dagli azionisti per l'accordo con i sindacati cui hanno vincolato il finanziamento del piano.

La ricapitalizzazione

Gli azionisti hanno infatti subordinato la partecipazione alla ricapitalizzazione della compagnia all’intesa con il sindacato. E il governo aveva posto la data di ieri come scadenza per l’accordo, con l’obiettivo di far decollare oggi l’operazione finanziaria da poco meno di 2 miliardi di euro, che avrà tempi tecnici non immediati di realizzazione, mentre nel frattempo la cassa va esaurendosi. Per rispondere alla richiesta delle banche azioniste Intesa e UniCredit di avere una garanzia pubblica, il governo punta al coinvolgimento di Invitalia, con una norma ad hoc da inserire nella manovrina all’esame della Ragioneria dello Stato per la bollinatura.



Il verbale di confronto

Il preaccordo raggiunto tra Alitalia e i sindacati, sintetizzato in un verbale di confronto, fissa una serie di misure tra cui la riduzione degli esuberi tra il personale di terra a tempo indeterminato da 1.338 a 980 e la riduzione del taglio degli stipendi all’8%. Il verbale sarà firmato dopo il referendum tra i lavoratori chiamati a esprimersi sui termini dell’intesa.

Il piano industriale

A regime, nelle intenzioni dell’azienda, il piano industriale doveva prevedere un taglio del costo del lavoro (tra abbattimento della retribuzione del personale navigante ed esuberi del personale di terra) per 163 milioni, anche se l’azienda al tavolo negoziale si era detta disponibile a scendere a 146 milioni a regime. Per il personale di terra erano previsti 2.037 esuberi, di cui 1.338 contratti a tempo indeterminato (558 determinato e 141 in attività all’estero): l’azienda è disposta a tenersi 300 lavoratori con contratto permanente (addetti alla manutenzione, call center) in precedenza indicati come esuberi oggetto di esternalizzazioni.

Mentre al migliaio di lavoratori restanti veniva offerta la possibilità di ricorrere a due anni di cassa integrazione straordinaria e due anni di Naspi (l’ex indennità di disoccupazione), con l’integrazione del fondo del trasporto aereo per assicurare fino all’80% della retribuzione.

La riduzione degli esuberi

Nel verbale si sottolinea ovviamente la necessità di accelerare la crescita dei ricavi, anche inserendo nuovi aerei per il lungo raggio. Per quanto riguarda gli esuberi, la riduzione avviene grazie al superamento del progetto di esternalizzazione nelle aree di manutenzione e altre aree, con il ricorso alla cigs entro maggio 2017 per due anni, l’attivazione di procedure di riqualificazione e formazione, utilizzando misure di incentivazione all’esodo e infine ipotizzando miglioramenti generali sul fronte della produttività e della efficienza con il rinvio all’azienda entro maggio 2017 per la definizione dei nuovi processi.

Il personale navigante ottiene scatti di anzianità triennali con primo scatto nel 2020, ma con un tetto all’incremento retributivo in caso di promozione pari al 25%. Per i neoassunti, invece, è prevista l’applicazione del contratto Cityliner, con una riduzione dei riposi annuali da 120 a 108. Nel verbale sono anche ribaditi gli esodi incentivati dei piloti e degli assistenti di volo, la prosecuzione della solidarietà fino al la scadenza prevista per legge, cioè il 24 settembre 2018.

La premessa

Nella premessa del verbale si spiega che l’azienda attraversa una crisi economico-finanziaria, che un gruppo di azionisti e finanziatori propone una ripatrimonializzazione per circa 2 miliardi di cui 900 come nuova finanza, che il cda ha approvato un piano che prevede crescita dei ricavi e una significativa riduzione dei costi di cui circa un terzo riferito al costo del lavoro e che l’immissione di risorse finanziarie è propedeutica al rilancio della società.

La mediazione del governo

Per il personale navigante, con la mediazione del governo si è arrivati a un taglio medio pari alla metà di quanto proposto dall’azienda. Oltre ai sindacati confederali, la trattativa ha coinvolto i sindacati autonomi e le associazioni professionali. «Abbiamo fatto uno sforzo importante e dobbiamo dare atto a tutte le parti di aver messo in campo una disponibilità che dà il senso di attaccamento». Questa è stata la prima reazione del ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, al termine della trattativa Alitalia-sindacati conclusa con un verbale di confronto: «Per il lavoro mettiamo a disposizione tutte le strumentazioni, è stato uno strumento di accompagnamento».



Le reazioni dei sindacati

Dopo l’accordo raggiunto nella notte, Susanna Camusso, leader della Cgil, ha detto: «Abbiamo definito un verbale del confronto che si è svolto in questo periodo, che sottoporremo a referendum vincolante la prossima settimana». E ha aggiunto: «Abbiamo provato a fare un lavoro importante, di grande riduzione delle pretese che aveva l'azienda di scaricare sui lavoratori, sia il personale di terra che quello di volo le conseguenze di una crisi generata dalla loro gestione».

«Abbiamo fatto il massimo possibile nel confronto. Ora la parola spetta ai lavoratori». Così invece il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, al termine della trattativa. «È stato un lungo lavoro e credo che abbiamo portato a casa risultati assolutamente importanti», positivo anche il commento della segretaria generale della Cisl, Anna Maria Furlan: «Abbiamo preso atto che questo era il limite massimo fino a cui si poteva trattare e ci sembra soddisfacente anche per il punto di partenza. Non parliamo più di licenziamenti ma di cig, di utilizzo di ammortizzatori sociali». «Siamo riusciti a stabilire qual è il punto di caduta di questa trattativa. Ci siamo riusciti dopo un faticosissimo lavoro e ora ci sarà il referendum. Era il punto oltre il quale non si poteva andare. Ora c’è un po’ piu di fiducia», ha spiegato il segretario generale dell’ Ugl, Francesco Capone.

