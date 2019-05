Arcuri (Invitalia): «Con la banca più incentivi al Sud»

Il processo per l’acquisizione della Banca del Mezzogiorno da Poste sarà completato entro un paio di mesi. «Da giugno cominceremo a lavorare per integrare la banca all’interno del perimetro del nostro Gruppo - racconta Domenico Arcuri, ad di Invitalia -. Noi eroghiamo incentivi per favorire gli investimenti delle imprese, che possono ottenerli solo se aggiungono quote di equity e, se serve, di capitale di debito. Purtroppo al Sud solo il 22% delle aziende che richiede prestiti li ottiene. E questo è un freno allo sviluppo del Mezzogiorno ed alla crescita del Paese». Nel prossimo biennio Invitalia cederà 495 milioni di mutui retail in bonis di Mcc-Bdm, sostituendoli con credito alle imprese. Sul possibile coinvolgimento di Invitalia nel salvataggio di Alitalia, Arcuri chiosa: «Siamo un’azienda controllata al 100% dallo Stato. Se si ritiene che possiamo renderci utili non possiamo certo tirarci indietro».

La Banca del Mezzogiorno non sembra aver erogato sinora molto credito al Sud. Serviranno correttivi?

La banca deve essere ricondotta alla ragione per la quale era stata costituita. Doveva essere una banca di secondo livello, senza sportelli, concentrata al Sud e rivolta alle Pmi. Ma ha fatto soprattutto altro. Nel piano industriale che abbiamo posto alla base dell’acquisizione prevediamo di stipulare accordi con altri istituti, sia i più grandi che le realtà più piccole, per erogare il credito attraverso le loro reti. E abbiamo ritenuto di abbandonare il mercato retail, avendo per missione e vocazione quello corporate.

Come cambierà la banca?

Una buona parte dei suoi volumi è rappresentata dall’erogazione di mutui ai dipendenti di Poste e da anticipi sul quinto dei loro stipendi. Sono 495 milioni di crediti in bonis che intendiamo cedere tra il 2017 e il 2018. Questa quota di impieghi verrà sostituita con crediti verso le imprese, per un valore complessivo di 1,1 miliardi a fine anno e 1,5 miliardi a fine 2018.

La banca è ancora gestita da Poste. Quali sono i tempi per il passaggio di proprietà?

Il contratto di acquisto è condizionato all’autorizzazione della Banca d’Italia. È prevista un’operazione di riduzione di parte del capitale in eccesso (per oltre centro milioni, ndr) che dovrà contestualmente al trasferimento (e questo implicherà un aggiustamento prezzo, ora pari a 390 milioni, di valore equivalente, ndr). Abbiamo presentato l’istanza e penso che al massimo in un paio di mesi l’iter sarà completato.

Come farete sinergie?

Invitalia gestisce tutti gli incentivi pubblici per i cittadini e le imprese (con Mcc-BdM anche il fondo centrale di garanzia). Quando assegniamo un finanziamento incentivato, l’impresa che lo richiede deve impegnarsi con capitale proprio e con finanziamento bancario. Il problema è che spesso nel Mezzogiorno questo credito non arriva o non arriva in tempi non competitivi. Potremo sopperire a questo problema con il coinvolgimento di Mcc-BdM. Penso anzitutto, ma non solo, ai contratti di sviluppo: in base alle nuove regole le imprese che vi accedono devono avviare gli investimenti entro 6 mesi e concluderli entro 3 anni. Con la banca e gli accordi con gli altri istituti potremo accelerare gli investimenti. E quindi i loro ritorni in termini di Pil e occupazione.

Quali altre azioni sono previste?

Il Fondo centrale garanzia eroga circa 4 miliardi di garanzie l’anno. Possiamo pensare a qualche innovazione, come il sostegno ad alcune filiere produttive o ad alcune tipologie di territori. E ancora: possiamo sostenere le piccole amministrazioni nell’attivazione dei fondi europei, che vengono erogati solo a stati avanzamento lavori, garantendo anticipi di liquidità. Questo farà guadagnare anni di tempo nella realizzazione delle opere e migliorerà l’efficacia della spesa dei fondi europei.

Progetti nuovi anche per Invitalia?

Il nostro piano industriale prevede anche un fondo per lo sviluppo, che il Governo ci ha chiesto di attivare. Entro il prossimo mese, inoltre, avvieremo la procedura per la vendita di Italia Turismo, che possiede villaggi turistici che non gestiamo più e aree a potenziale vocazione turistica.

È vero che Invitalia correrà in soccorso di Alitalia’?

Per quanto mi consta si tratta di un’ipotesi ancora allo studio. Siamo un’azienda controllata al 100% dallo Stato e ci occupiamo di aziende in crisi. Se si ritiene che possiamo essere utili in un disegno complessivo per risanare in un asset importante del paese non ci possiamo certo sottrarre.

