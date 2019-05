Eni, al via l’assemblea dei soci Marcegaglia: «Continuità fondamentale per l’azienda»

Il copione è stato già fissato dal Mef che, nelle liste depositate qualche settimana fa, ha indicato la riconferma di Emma Marcegaglia e Claudio Descalzi al vertice di Eni. E oggi l’assemblea dei soci sarà chiamata, salvo sorprese dell’ultima ora, a ad avallare l’indicazione dell’azionista pubblico. Che ha puntato sulla continuità al timone del gruppo, la stessa evocata dalla presidente Marcegaglia in apertura di assise. «La continuità - ha spiegato - è fondamentale per un’azienda come Eni, che opera in un business in cui si è obbligati a pensare al medio-lungo termine». E che adesso, una volta ultimata la trasformazione voluta dal ceo Descalzi, «entrerà in una fase di consolidamento di risultati e crescita - prosegue la presidente -, che sarà possibile grazie alla cassa che saremo in grado di generare».

Marcegaglia: scenario in miglioramento, ma resta complesso

Certo, ha sottolineato la Marcegaglia, il percorso fin qui non è stato facile e la tempesta abbattutasi sul settore ha costretto le major oil a ripensare la propria strategia per reggere l’onda lunga del mini-barile. Ora, soprattutto dopo l’accordo tra i paesi produttori, si cominciano a intravvedere segnali di ripresa, ma il cambio di rotta non si è ancora registrato. « Nel breve termine - ha spiegato la presidente - l’accordo sembra tenere: ne abbiamo conferma dal rispetto degli impegni da parte dei diversi paesi che vi hanno aderito. Ma l’andamento degli “stock” che si stanno riducendo - seppur lentamente - fa nascere dubbi sull’efficacia degli interventi». Lo scenario, dunque, «si rivela in miglioramento, ma rimane comunque molto complesso; determinare strategie a lungo termine diventa sempre più difficile».

I vertici ai soci: a fine mandato società rinnovata e più efficiente

Ma la correzione è stata necessaria. E l’Eni l’ha lanciata in anticipo rispetto alla crisi che poi si sarebbe abbattuta sul settore. Così nel primo triennio targato Descalzi-Marcegaglia, l’azienda si è trasformata, come detto, «da società conglomerata, divisionalizzata e costosa» a «oil&gas company più veloce, più snella, più solida, con la ristrutturazione del mid downstream e la focalizzazione sull’upstream». Il motore, quest’ultimo, del gruppo che non ha lesinato soddisfazioni. A fine mandato, dunque, come si legge anche nella lettera agli azionisti firmata da Descalzi e Marceglia, «vi consegniamo una società rinnovata nelle strategie, più efficiente ed in grado di generare stabilmente valore nel nuovo scenario dell'energia che si sta delineando». Ed eccoli i numeri illustrati dalla presidente in apertura di assemblea. «Siamo cresciuti del 15% nella produzione, abbiamo ridotto del 33% gli investimenti e del 30% i technical cost». Ma i tagli non hanno rallentato la macchina né la trasformazione voluta dal ceo. I cui effetti, ha ricordato ancora la presidente, sono visibili lungo tre binari: il capex cost neutrality, passata in tre anni da 127 dollari a 46 dollari, lo stesso cash flow cumulato rispetto ai tre anni precedenti (a fronte del calo del greggio) e il leverage più basso dell’industria dell’oil&gas.

Il riassetto della struttura dei controlli e del risk management

Insomma, la trasformazione ha pagato e si è accompagnata, ha rammentato la presidente, a un riassetto interno che ha riguardato anche l’area rischi e la stessa struttura dei controlli. Lì, nei mesi scorsi, Descalzi ha voluto e creato una direzione compliance integrata a suo diretto riporto, come per il responsabile del risk management integrato. La riorganizzazione si è così adattata all’evoluzione del sistema. «Nel 2013 - ha proseguito la Marcegaglia - è stato verificato da un esperto legale americano indipendente, che ha espresso un giudizio positivo sul nostro sistema complessivo anti-corruzione e sull’attuazione del programma».

Il capitolo inchieste: «Massima cooperazione e fiducia nei magistrati»

Poi un passaggio obbligato sulle inchieste. Con una premessa su cui la Marcegaglia ha molto insistito. «Negli ultimi 25 anni Eni non ha subito nessuna condanna neppure in primo grado per reati societari, frode o corruzione. Questo è bene ricordarlo», ha chiarito la presidente per poi ricordare, in prima battuta, che due procedimenti giudiziari (misura gas e Kazakistan) si sono chiusi, rispettivamente, «con l’assoluzione e con l’archiviazione, peraltro di recente, il secondo». Quanto all’attualità, che rimanda all’Algeria e all’indagine sul giacimento nigeriano Opl 245, la posizione dell’azienda non è mutata. Le verifiche interne, condotte anche attraverso consulenti esterni indipendenti, hanno dato esito negativo rispetto a presunte condotte illecite. «Tranquillità da parte dell’azienda e massima fiducia al suo management sono state espresse di recente all’unanimità da parte del consiglio di amministrazione in relazione alla vicenda nigeriana», ha chiosato la presidente per poi ribadire «massima cooperazione nei procedimenti giudiziari e massima fiducia nella magistratura».

