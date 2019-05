G7, Giro: «A Taormina non sarà una partita tra Usa e resto del mondo»

Non c'è solo la fotografia del giovanotto con coppola tipo “padrino” che abborda la turista straniera nel kit distribuito a tutti i media (anticipata da “Il Sole 24 ore” il 10 aprile e poi subito oscurata) a far partire con il piede sbagliato il G7 di Taormina. Anche nel merito, i dossier che si troveranno sul tavolo i sette capi di Stato e di Governo, sconteranno infatti un drastico cambio di rotta a sui temi globali legati allo sviluppo e alla lotta alla povertà. E questo non solo per le posizioni della nuova amministrazione americana. Questa, almeno, è l'idea del viceministro degli Esteri, Mario Giro secondo il quale «non c'è ad oggi un vero rischio di fallimento dell'agenda di Taormina sullo sviluppo ma certamente vedremo un nuovo approccio su questi temi rispetto al passato».

Paesi europei del G7 più vicini

Gli Stati Uniti, già all'ultimo G7 di Lucca, con il segretario di Stato Rex Tillerson, hanno fatto sapere di non avere una posizione definita sulla questione dell'immigrazione a livello globale. «Il tema delle migrazioni – spiega sempre Giro – verrà ripreso a Taormina dai capi di stato e di Governo, Trump compreso, ma come questione globale, come effetto delle grandi crisi regionali, delle guerre, della povertà e dei cambiamenti climatici». Ma soprattutto, tiene a precisare il “numero due” della Farnesina, «non ci sarà a Taormina una partita Usa contro il resto del mondo, ad esempio gli Stati Uniti non sono, in linea di principio, contrari a mettere in pratica l'agenda delle Nazioni Unite 2030 o quella sugli impegni relativi alla sicurezza alimentare». È diffusa inoltre la tendenza (non solo da parte degli Stati Uniti ma anche del Giappone) a non quantificare precisamente come nel passato i futuri impegni di spesa per lo sviluppo. Di sicuro i Paesi europei del G7 (solo tre dopo l'uscita del Regno Unito) condividono più di altri la stessa visione su specifici temi. «Ma – ricorda sempre Giro – ci sono capitoli sui quali c'è una stessa sensibilità come per la sicurezza alimentare, l'immigrazione, la necessità di fare un focus su tutta l'Africa, il sostegno all'appello del segretario generale delle Nazioni Unite per la prevenzione delle carestie, i meccanismi di ingegneria finanziaria per coinvolgere privati nello stanziamento di fondi per lo sviluppo».

Non ci saranno impegni quantificabili

Rispetto ai G8 Genova e all'Aquila (dove furono lanciati fondi per l'Aids e per la sicurezza alimentare) a Taormina non ci saranno impegni quantificabili. Su questo punto il viceministro è molto chiaro: «Non è più tempo di cifre precise, da almeno due vertici G7 – precisa Giro – non si firmano più impegni di spesa precisi su sviluppo e lotta alla povertà ma, nello stesso tempo, l'aiuto pubblico allo sviluppo secondo i dati ufficiali dell'Ocse sta crescendo, in Europa si sfiorano i 70 miliardi l'anno di euro e anche in Italia, in due anni, l'aiuto al Terzo mondo è cresciuto di 240 milioni di euro rispetto a un impegno complessivo di 3,5 miliardi tra doni e crediti d'aiuto». In altre parole, secondo Giro «il G7 non è più il luogo deputato a fissare gli impegni futuri per lo sviluppo, ruolo che invece hanno ripreso totalmente in mano le Nazioni Unite e l'Unione europea; è passata la fase dei fondi dedicati come quello per l'Aids o per i vaccini». Si apre, invece, la nuova stagione del cosiddetto “blending”, ossia la sinergia tra fondi pubblici usati come garanzia per attrarre investimenti privati. Questo allo scopo di «creare la forza d'urto necessaria a realizzare gli obiettivi che ci si prefigge di realizzare».

La foto allegata al manifesto inviato a migliaia di giornalisti e poi rimossa

