La Pasqua per la pace di Papa Francesco

La Pasqua. La maggiore festività del mondo cristiano. E quest’anno, eccezionalmente, cattolici, ortodossi ed ebrei la festeggiano lo stesso giorno. Una Pasqua segnata dalla guerra (in Siria e Iraq), dagli attentanti e le stragi (in Europa e Egitto), dalla paura nucleare (in Asia). Al mondo – dei fedeli suoi e di altre religioni o confessioni, e ai non credenti tutti - Papa Francesco parla di pace, di riconciliazione, e condanna gli affari sporchi di armi che sono alla base di ogni conflitto. Senza interessi di denaro non ci sarebbero guerre. Parole che vanno in profondità quelle del Papa: «Il Venerdì Santo vi insegni la pazienza anche nello sconforto», ha detto agli ammalati. Gli ultimi, i sofferenti, i dimenticati. Come i detenuti a Paliano, dove lontano da telecamere ha celebrato il giovedì santo. E prima di celebrare la messa ha incontrato separatamente due detenuti, un uomo e una donna, in regime d’isolamento. Le carceri, gli ospedali, i centri di accoglienza per immigrati: da quando è stato eletto Bergoglio va in periferia per avviare le solenni celebrazioni della Pasqua, e in particolare il giovedì santo, la festa che ricorda l’istituzione dell’eucarestia e in definitiva la creazione delle fondamenta della chiesa.

Il viaggio del dialogo in Egitto

L’Ultima Cena: l’evento chiave della tradizione, che per Bergoglio è solo pace, senza distinzioni. «Il mondo deve fermare i signori della guerra» ha detto nella settimana santa. Si muore in molte parti del mondo, a partire dal Vicino Oriente: a fine mese sarà in Egitto, al Cairo, e arriverà fino nel cuore dell’Islam sunnita per portare parole di pace universale, rifuggendo ruoli di portabandiera del mondo occidentale che le correnti conservatrici anglosassoni vorrebbero appiccicargli. L’escalation in Siria è il prodotto di una precipitazione dei rapporti est-ovest, e sia alla Casa Bianca che al Cremlino ci sono dei leader muscolari che non vogliono lasciare spazio all'altro. Donald Trump non vedrà il Papa a fine maggio, quando verrà in Italia per il G-7, e questo è prevedibile: una stretta di mano con il Papa che quotidianamente bastona il capitalismo selvaggio e predica l’accoglienza sarebbe per il presidente-miliardario un danno politico enorme, e quindi c'è tempo.

La Via Crucis al Colosseo in massima sicurezza

Ma la voce di Francesco in questa Pasqua alla ricerca della pace raggiungerà oltre 1,2 miliardi di cattolici, anche quelli che in Chiesa non vanno mai. La meditazione questo anno è stata affidata alla studiosa Anne-Marie Pellttier, che approfondirà molto il rapporto tra cristiani ed ebrei, gettando un nuovo ponte con la tradizione di Israele. E questa sera la Via Crucis dal cuore della Roma antica rimanderà l’immagine di un Papa che prega per la pace, in un contesto di massima sicurezza dopo l’ondata di attentanti delle ultime settimane. Il Colosseo, il Foro Romano e il Palatino saranno aperti con un orario ridotto, dalle 8.30 alle 13.00, con ultimo ingresso alle 12.00.

