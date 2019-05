Def, audizioni al via martedì. Decreto voucher verso l’ok definitivo

È fitta l’agenda parlamentare di Camera e Senato alla ripresa dei lavori dopo la pausa pasquale. I lavori dell’Assemblea di Montecitorio riprenderanno, come deciso dalla conferenza dei Capigruppo, martedì pomeriggio. Le prime votazioni si terranno a partire da mercoledì, quando verrà ripreso l’esame del ddl sul biotestamento. A Palazzo Madama i senatori invece torneranno il 19 aprile. All’ordine del giorno il decreto sui voucher (già approvato dalla Camera), licenziato il 12 aprile in commissione, atteso al via libera definitivo.

Da martedì le audizioni sul Def

Tra i provvedimenti più importanti attesi in Parlamento c’è il Def, approvato dal Consiglio dei ministri martedì scorso. Il Documento di economia e finanza è stato trasmesso al Parlamento, dove a partire da martedì inizieranno le audizioni in commissione bilancio congiuntamente alla Camera e al Senato. Si inizia con quelle di sindacati e Confindustria. Mercoledì sarà la volta del ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, Upb, Bankitalia, Corte dei Conti e Istat. Prima del via libera alle audizioni è prevista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della manovra correttiva da 3,4 miliardi chiesta da Bruxelles.

Decreto voucher al via libera definitivo

La commissione Lavoro del Senato prima della pausa pasquale ha approvato senza modifiche rispetto al testo arrivato dalla Camera, il decreto legge che prevede lo stop ai voucher. Il provvedimento è già previsto mercoledì prossimo, 19 aprile, all’esame dell’Aula per il via libera definitivo. Ad attendere una risposta sono ora soprattutto quelle migliaia di aziende - si pensi alla raccolta stagionale in agricoltura - , e di famiglie che in passato hanno utilizzato regolarmente i voucher, e sono rimaste prive di uno strumento regolatorio per le prestazioni di lavoro accessorie. Il governo sta studiando una soluzione diversificata per le imprese (distinguendo tra le grandi e le piccole) e le famiglie. Se per gli imprenditori la soluzione prospettata poggia sull’eliminazione degli ostacoli all’utilizzo degli strumenti contrattuali esistenti (in primis il lavoro intermittente), per le famiglie si ipotizza l’introduzione di un buono lavoro.



Ddl concorrenza verso la fiducia a palazzo Madama

Occhi puntati anche sul Ddl concorrenza (in discussione in Parlamento da più di due anni), calendarizzato in Aula al Senato per il 20 aprile. La maggioranza potrà ricorrere al voto di fiducia, autorizzato dal consiglio dei ministri il mese scorso. Nel disegno di legge potrebbe entrare (ma al momento è più probabile un altro contenitore) anche la cosiddetta “norma anti scorrerie” sulle scalate finanziarie per fissare obblighi di trasparenza quando la partecipazione in una società quotata supera il 10%. Dopo l’approvazione di palazzo Madama il provvedimento deve tornare alla Camera per il via libera definitivo.

Alla Camera la Commissione inchiesta sulle banche

Dopo Pasqua entra nel vivo in commissione Finanze alla Camera (dopo il via libera del Senato) anche l’esame del Ddl per l’istituzione della bicamerale sul «sistema bancario e creditizio». L’obiettivo del relatore Maurizio Bernardo (Ap), presidente della Commissione, è licenziare il ddl in Commissione entro fine mese, senza modifiche rispetto al testo approvato a Palazzo Madama. Mercoledì, quando la Commissione tornerà a riunirsi, verrà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Focus della istituenda bicamerale è innanzitutto sulle quattro banche per le quali è stata avviata la procedura di risoluzione a novembre 2015 (Banca Marche, Banca Etruria, CariFerrara e CariChieti), sul Monte Paschi e su Popolare di Vicenza e Veneto Banca.

Stallo sulla legge elettorale

Mercoledì 19 aprile è prevista una nuova seduta della commissione Affari costituzionali, alle prese con il ginepraio della legge elettorale. Resta lo stallo, in mancanza di una intesa tra i partiti. La situazione dovrebbe sbloccarsi solo dopo le primarie Pd del 30 aprile, quando i dem avranno il loro nuovo segretario. Intanto va registrato che il Mattarellum (che resta la proposta ufficiale del Pd) non ha più la maggioranza in Commissione Affari costituzionali, dove prevale invece il fronte favorevole al proporzionale: anche se le differenze sugli altri aspetti del sistema elettorale sono ampie.

Biotestamento alla prova dell’Aula

Da segnalare che mercoledì inizia in Aula alla Camera la discussione con votazioni in Aula della proposta di legge sul biotestamento. Sul provvedimento incombono le incognite dei voti segreti, che verranno sicuramente chiesti in Aula da Ap e dalla Lega: entrambi i gruppi rimangono decisamente contrari al testo, e ribadiscono che combatteranno la loro battaglia parlamentare in Aula. Nell’opposizione resta abbastanza frastagliata anche la posizione di Forza Italia, divisa sul tema fra diverse “anime”. Si annuncia, invece, compatto il sì del Partito democratico, di Mdp e del M5s.

Riparte l’esame del Ddl tortura

È stato infine calendarizzato per il 26 aprile in Aula al Senato il ddl che introduce il reato di tortura nell’ordinamento italiano. È del 6 aprile la notizia che il governo italiano ha riconosciuto le proprie responsabilità nei confronti di sei cittadini per le violenze subite nella caserma di Bolzaneto il 21 e 22 luglio 2001, ai margini del G8 di Genova, patteggiando a Strasburgo con il versamento di 45 mila euro a ciascuno degli imputati, per i danni morali e materiali. Il Senato ha sospeso lo scorso luglio l’esame del disegno di legge. Il nodo è politico. Il centrodestra, praticamente compatto, parla di «provvedimento che penalizza le forze dell'ordine». Dubbi, all’interno della maggioranza, sono stati sollevati anche dai centristi di Ap («non possono esserci equivoci - dichiarò a luglio l’allora ministro dell'Interno Angelino Alfano dopo lo stop all’esame del ddl - sull’uso legittimo della forza da parte delle Forze di Polizia»), mentre un inedito schieramento formato Pd, M5S e Sel, mira ad una sua approvazione in tempi rapidi.

