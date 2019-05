Dottorati di ricerca, dal Miur le nuove linee guida per l'accreditamento

Maggiore semplificazione dei requisiti di accreditamento, accertamento più capillare della qualità delle attività di studio, attenzione alle dotazioni materiali (biblioteche, database, laboratori) a supporto della ricerca da svolgere, più spazio all'innovazione e all'internazionalizzazione. La Ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli, ha firmato le nuove Linee guida per l'Accreditamento e la conseguente attivazione dei corsi di dottorato delle Università.

Il documento è stato stilato, sentita l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), tenendo conto dei contenuti del Piano Nazionale della Ricerca approvato a maggio del 2015, delle innovazioni introdotte dal primo bando del Pon Ricerca 2014-2020 uscito lo scorso agosto e

dei risultati della nuova Valutazione della Qualità della Ricerca (Vqr) 2011-2014.

Le nuove linee guida

Con le nuove Linee guida, spiega il ministero, vengono meglio individuati i Dottorati innovativi, realizzati in collaborazione con le imprese e i soggetti esterni all'università. Essi vengono suddivisi in tre categorie: internazionali, intersettoriali-industriali e interdisciplinari.

A partire dall'anno accademico 2018-2019, tra gli elementi necessari per ottenere l'accreditamento dei corsi di dottorato, viene introdotta la verifica delle strutture in cui si svolge l'attività di ricerca, che devono possedere attrezzature e laboratori adeguati, un patrimonio librario e banche dati consistenti, software attinenti ai settori di studi e spazi e risorse per il calcolo elettronico.

Viene qualificata maggiormente la composizione del Collegio dei docenti: deve garantire almeno per l'80% la copertura dei Settori Scientifico Disciplinari del corso. Vengono, inoltre, forniti nuovi indicatori grazie ai quali valutare le pubblicazioni scientifiche di coloro che formano il Collegio. Attenzione maggiore viene posta anche alla qualificazione scientifica del Coordinatore: vengono introdotti requisiti più puntuali, facendo riferimento ai valori soglia previsti per i Commissari all'Abilitazione Scientifica Nazionale (Asn).

Fedeli: «Più qualità per la ricerca»

«Le nuove Linee guida sono state elaborate per innalzare sempre di più la qualità della nostra ricerca scientifica - ha detto la ministra Fedeli - aprire di più il nostro Paese allo scambio internazionale, garantire standard qualitativi maggiori alle nostre ricercatrici e ai nostri ricercatori». Per Fedeli «conoscenza, studio e innovazione sono le basi del rilancio del nostro Paese» e «per questo dobbiamo porre nei confronti dell'istruzione superiore e della ricerca una sempre maggiore attenzione, sia in termini di risorse che di valutazione e politiche a sostegno di chi opera in questi settori».

