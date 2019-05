Il Milan pareggia al 97’. Montella: arbitro perfetto. Pioli: dovevamo essere più attenti

Il primo derby della Milano calcistica di proprietà cinese su entrambe le sponde del Naviglio finisce 2 a 2, dopo un rocambalesco finale con il Milan che raggiunge il pareggio al ’97 con un gol di Zapata. Prima della partita splendide le coreografie delle curve. Quella sud, quella milanista, si è ispirata a Robon Hood. Quella nord, invece, quella interista ha scelto il dialetto milanese per dire che anche a mezzogiorno (orario “cinese” del match)... viva l’Inter.

Nel primo tempo della partita l’Inter è riuscita a segnare due gol, il primo con Antonio Candreva, sorprendendo Donnarumma sul versante destro dell’attacco nerazzurro (con un Candreva scatenato nei festeggiamenti senza maglietta sotto la curva e con relativa ammonizione) e il secondo dopo una splendida azione con triangolazione e sgroppata sulla fascia sinistra di Ivan Perisic che ha servito una palla perfetta per l’allungo decisivo in rete di Mauro Icardi.

All’inizio del secondo tempo l’allenatore dell’Inter ha schierato la difesa a quattro e ha cambiato il modulo, scegliendo un 4-4-1-1 più teso a difendere il risultato per poi ripartire in contropiede. La cosa ha funzionato fino al 38’ e al primo gol di Romagnoli per il Milan. L’arbitro Orsato ha poi concesso cinque minuti di recupero, diventati quasi sette, e proprio all’ultima azione utile, con lo stesso Donnarumma in area sul calcio d’angolo, è arrivato il gol del pareggio di Zapata.



Ecco il tabellino

Inter e Milan 2-2. I gol nel primo tempo al 36' di Candreva, al 44' di Icardi, nel secondo tempo al 38' di Romagnoli, al 52' di Zapata. Angoli: 8-2 per il Milan.

Recupero: 1' e 7'. Ammoniti: Gagliardini, Locatelli per gioco falloso; Kucka,

Candreva per comportamento non regolamentare, quando si è tolto la maglietta per esultare dopo il primo gol dell’Inter. Spettatori: 78.328 per un incasso di circa 4,2 milioni di euro.



I gol nel dettaglio

36' pt: il lancio di Gagliardini è perfetto per Candreva, che regge senza problemi il debole contrasto di De Sciglio e batte un incerto Donnarumma.

44' pt: Perisic vola sulla fascia sinistra bruciando Calabria e serve al centro dell'area Icardi, bravo a infilarsi fra Romagnoli e De Sciglio per spingere indisturbato il pallone in porta.

38' st: con una zampata che sorprende la difesa dell’Inter, Romagnoli batte Handanovic sfruttando al meglio un cross dalla destra di Suso.

52' st: Orsato prolunga i 5' di recupero, il Milan fa in tempo a battere un corner e sul cross deviato si avventa Zapata che pareggia in spaccata all’ultimo secondo.

Il commento di Montella

«Negli ultimi minuti ho visto l’Inter perdere tempo, quindi il recupero mi è sembrato adeguato. Orsato ha detto che avrebbe prolungato di un minuto, è stato perfetto». Così il tecnico del Milan, Vincenzo Montella, dopo il derby. «Nel primo tempo dovevamo essere più veloci e più cinici - ha proseguito a Premium Sport -. Meritavamo di più, poi abbiamo subìto il gol e patito il contraccolpo. Per quello che abbiamo fatto, era assurdo perdere: rimontare due gol in un derby è

stata un’impresa pazzesca, una grande prova di forza».

Il commento di Pioli

«Il quarto uomo mi ha comunicato che la partita sarebbe finita a 51'30, ma poi le partite finiscono quando l’arbitro fischia. Noi dovevamo essere più attenti: la squadra deve rimanere in partita fin alla fine. È un peccato, perché, con qualche difficoltà, il match si era messo bene: dispiace molto, perché è un derby e li avremmo superati in classifica». Stefano Pioli, interpellato da 'Serie A live' (Premium Sport), si rammarica per il 2-2 incassato in pieno recupero: «È stata una partita sofferta: abbiamo provato a essere aggressivi all’inizio, lasciando qualche spazio agli avversari, allora ci siamo coperti maggiormente per poi ripartire - aggiunge il tecnico dell’Inter - La scelta è stata giusta, peccato per quelle disattenzioni su due palle inattive». Del futuro del tecnico «si parla troppo, io non sono preoccupato e non dovete esserlo nemmeno voi: oggi ci prendiamo una bella delusione, ma l’unico risultato sarà quello che avremo ottenuto a fine campionato. Che cosa salvo di oggi? La voglia della squadra di vincere e reagire alle ultime partite negative. Siamo delusi, ma dobbiamo essere forti perché ci sono ancora partite importanti per recuperare posizioni in classifica: la corsa all’Europa League non è ancora chiusa».

La contestazione per Galliani

La contestazione della Curva Sud del Milan contro Adriano Galliani è proseguita nonostante il cambio di proprietà e l’addio al club dello amministratore delegato, al fianco di Silvio Berlusconi sin dal 1986: «Il volo del condor è finito per davvero, finalmente anche tu sei un parametro zero», è stato il messaggio polemico degli ultrà rossoneri contro Galliani, esposto in curva durante il derby.

© Riproduzione riservata