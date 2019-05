Ferrari, vittoria (ben preparata) di Vettel in Bahrain

È stata una bella cavalcata quella di Sebastian Vettel nel finale della domenica di Pasqua, che chiude in testa davanti a Hamilton e a Bottas, staccato di oltre venti secondi. Un gran premio piacevole per tanti, che ha tinto di rosso la serata del Bahrain, spettacolare per sua natura anche solo per i riflettori accesi, in un deserto raramente così poco arido di emozioni. In passato, infatti, la competizione più vecchia del “golfo” ha mostrato un campo di gara difficile a volte per il vento e le tensioni sociali, mentre in tempi recenti è difficile ricordarla così rilevante per determinare il buonumore dalle parti di Maranello.



Stasera Vettel si è tolto molto soddisfazioni e preoccupazioni, risollevando la testa nel mondiale non con poco fatica. La sua “passione” si misura dall’ora e trentatré minuti totali, con Hamilton che taglia il traguardo a sei secondi e sessantasei. Con una penalità che comunque era a garanzia del buon margine del quattro volte campione tedesco. Numeri forse non a caso “biblici” in questa sera di festa dove il successo personale di Vettel gira il numero 44, cioè il numero di gara preferito da Hamilton. Comunque il primo e il secondo, Vettel ed Hamilton, sono entrambi cristiani praticanti: nel 2009 in tanti ricorderanno la Madonna a bordo di una vettura del tedesco, mentre Hamilton non ha mai nascosto la forza della sua fede cattolica, manifestata anche attraverso il tatuaggio di una croce.



Religione a parte, questo successo Ferrari è frutto di un successo ben studiato a tavolino sin dal sabato: un risultato che la squadra aveva cercato di progettare sin dal sabato, azzardando le scelte tecniche per rendersi favoriti nella domenica. E così è stato sin dalla partenza, quando Vettel, pur scattando dal lato sporco, ha “tirato” di più la staccata nei confronti di Hamilton, passato già alla seconda curva che, subito successiva e opposta alla prima, l'ha visto sul lato interno in vantaggio rispetto all'inglese.



Dal primo giro, si sono capite anche altre cose. Ad esempio, che Bottas non è più un “ragazzino” da sottovalutare. Ha conquistato la pole e mantenuto a lungo la leadership (con la rossa però alle calcagna) fintanto che non ha dovuto rientrare ai box per il primo cambio. Vettel e la Ferrari tuttavia hanno giocato la carta dell'undercut, anticipando la sosta ai box come si fa nelle giornate migliori. Una tattica pericolosa che ha rischiato di andare in fumo a meno di un quarto dei 57 giri per via di una safety car, causata da un brutto scontro fra Stroll e Sainz: un incidente di gara non sanzionato che ha messo davvero a rischio le scelte del muretto rosso, bruciando il gap che Vettel cercava di accumulare con l'inizio del secondo stint.

Al di là della preoccupazione per Vettel, in generale il gran premio del Bahrain è stato diverso dal solito e tutt'altro che monotono. Pur essendo giornata completamente asciutta, la scelta delle mescole ha determinato gioie e dolori di tutti i top team, dove all’appello finale è mancato solo Verstappen per un guaio ai freni immediatamente successivo al cambio gomme: un evento inatteso, che lo ha visto protagonista di un “dritto”, per fortuna senza conseguenze fisiche né al pilota né alla macchina.



Ma la prima gara mediorientale del 2017 è stata ben altro. A beneficio dello spettacolo vero, si ricorderanno alcune brevi ma grandi lotte e sorpassi Ferrari, di cui due da moviola per la scuola guida dei piloti del ventunesimo secolo. Come accennato, la prima è quella di Vettel in partenza che brucia Hamilton, convinto di difendere l'interno della prima curva ma “fregato” grazie a una staccata ferrarista più lunga di qualche metro. E poi è stato oggettivamente molto bravo anche Raikkonen su Ricciardo dopo la ripartenza dalla safety car: e anche se la giornata l’ha visto arrivare ai piedi del podio senza speranza di salirci, comunque il finlandese ha sopravanzato diversi avversari con una grinta per il momento da archiviare come migliore del 2017. E anche se il distacco sul traguardo fa pensare a qualche suo attacco di “sonnolenza”, comunque in quanto a migliori tempi Kimi ha dato dimostrazione di buona volontà, come sempre nelle ultime fasi di corsa. A ben vedere sul traguardo restano in archivio ben oltre 22 secondi dal leader, che in questo caso è il compagno di box, ma sono solo due secondi da Bottas.

Peccato quindi per Raikkonen, che molti speravano di vedere ancora più avanti: non ci sarà pace per Arrivabene fintanto che non lo vedrà stabilmente a ridosso del più giovane tedesco, ma di fronte alla seconda vittoria stagionale, va benissimo archiviare questo terzo appuntamento con un primo e un quarto, che implicano anche il ritorno di Vettel in cima al mondiale piloti con un margine di sette punti di vantaggio su Hamilton e ben quaranta su Bottas. Per non dimenticare l’ancora più raro e inatteso ritorno Ferrari alla conduzione della ranking costruttori, con tre lunghezze sulla Mercedes e 55 sulla Red Bull. Dietro ai “bibitari”, si notano a stretto contatto Force India e Williams a solo un punto di distacco, mentre ancora a zero punti Sauber e McLaren, le due squadra con maggiori difficoltà. Economiche fino all’anno scorso per l’elvetica, motoristiche per la seconda: le unità Honda non vanno proprio e ne sanno qualcosa Vandoorne, non partito, e Alonso, ritirato alla fine con tutta una gara di sofferenza a vedersi sempre “prendere” in ogni rettilineo.



Gare come quella di oggi fanno finalmente bene alla Formula 1. La suspence non è mancata ed è stata tutto sommato gara sicura e livellata: con sette piloti che non hanno visto la bandiera a scacchi, è notevole infatti vederne comunque dieci a pieni giri pur considerando la safety car di inizio gara.



E così queste prime tre prove del 2017 sembrano finalmente qualcosa di nuovo. Non tutte le notizie però sono state delle migliori. In settimane si ricordano anche tante emozioni e delusioni ancora a motori spenti: Giovinazzi sbarcato per il ritorno del titolare Wehrlein (primo dei doppiati, non a punti), e Alonso che sconvolge il mondo per la rinuncia a partecipare al GP di Montecarlo (lascia il posto a Button) in favore della 500 Miglia di Indianapolis. Un’occasione unica per dimostrare gli attributi, per risollevare l’immagine Honda e tutto sommato anche per scrollare un po’ la Formula 1 e le sue penalizzanti regole che limitano i test.



Segnali di novità, finalmente, che lasciano ben sperare sulla rinnovata gestione del Circus. Una tranquillità relativa, ancora da verificare in tema di sicurezza quando arriveranno le gare sulle piste più veloci, che può far al momento tirare un sospiro di sollievo e, per chi la tifa, gridare sereno “forza Ferrari” con un po’ di fiducia per il mondiale 2017.

