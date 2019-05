Papa: soccorrere nuovi schiavi, bimbi sfruttati e migranti. Basta armi, torni speranza Europa

Soccorrere le vittime di «antiche e nuove schiavitù», i bambini «sfruttati», i «migranti forzati» che fuggono dalle loro terre e da fame, guerre e terrorismo, arginare i conflitti che insanguinano il mondo, avendo anche il «coraggio» di fermare il traffico di armi. È l'accorato appello lanciato da Papa Francesco nel messaggio urbi et orbi pronunciato oggi dopo la solenne messa pasquale, celebrata in una piazza San Pietro blindata e gremita di fedeli. Il pontefice ha anche condannato «l'orrore di Aleppo» e lo «scandalo del divario tra lo sterminato numero di indigenti» e i «pochi ricchi possidenti».

Messaggio in mondovisione, 160 tv collegate

Conclusa la messa - e prima di salire nell'Aula delle Benedizioni, da dove ha pronunciato il messaggio pasquale e la benedizione urbi et orbi, trasmessa in mondovisione su quasi 160 emittenti tv - il Papa ha salutato alcuni dei cardinali nelle prime file e poi è salito sulla 'papamobile' scoperta per fare il giro della piazza, tra gli applausi delle decine di migliaia di pellegrini presenti.

Il Papa tra i fedeli dopo la celebrazione della messa solenne pasquale in Piazza San Pietro ( REUTERS/Stefano Rellandini)

«Soccorrere i nuovi schiavi»

Citando le piaghe di cui «il Pastore risorto si fa carico», il Papa ha ricordato i nuovi schiavi, vittime di «lavori disumani, traffici illeciti, sfruttamento e discriminazione, gravi dipendenze». Ma anche i bambini e adolescenti «che vengono privati della loro spensieratezza per essere sfruttati», e «chi ha il cuore ferito per le violenze che subisce entro le mura della propria casa». Ha posto l'accento sui migranti «costretti a lasciare la propria terra a causa di conflitti armati, di attacchi terroristici, di carestie, di regimi oppressivi».E ha pregato per «chi cerca la giustizia e la pace» e perché «i responsabili delle Nazioni» abbiano «il coraggio di evitare il dilagare dei conflitti e di fermare il traffico delle armi».

«Orrore ad Aleppo, basta conflitti»

Ricordando «l'ignobile attacco contro i profughi in fuga» che ieri ha provocato numerosi morti e feriti ad Aleppo, Francesco ha poi fatto appello agli «sforzi di quanti si adoperano attivamente per portare sollievo e conforto alla popolazione civile in Siria, l'amata e martoriata Siria, vittima di una guerra che non cessa di seminare orrore e morte». Ha chiesto quindi pace per tutto il Medio Oriente, per l'Iraq e lo Yemen. Poi per il Sud Sudan, il Sudan, la Repubblica Democratica del Congo, i cui conflitti sono aggravati da una «gravissima carestia». E non ha mancato di rivolgere un pensiero alla sua America Latina contro le «tensioni politiche e sociali» «sfociate in violenza», esortando a «costruire ponti di dialogo», combattere «la piaga della corruzione» e cercare «valide soluzioni pacifiche alle controversie». Pace e concordia sono state chieste dal Pontefice anche per l'Ucraina.

«Torni speranza Europa, soprattutto lavoro per i giovani»

Francesco ha quindi rivolto la sua attenzione all'Europa, invocando una nuova «speranza a quanti attraversano momenti di crisi e difficoltà, specialmente a causa della grande mancanza di lavoro soprattutto per i giovani». In una lettera inviata al vescovo di Assisi, mons. Domenico Sorrentino, per l'inaugurazione del nuovo Santuario della Spogliazione, infine Francesco ha denunciato la «scandalosa realtà» del «divario tra lo sterminato numero di indigenti, spesso privi dello stretto necessario, e la minuscola porzione di possidenti che detengono la massima parte della ricchezza e pretendono di determinare i destini dell'umanità». «Siamo di fronte a un fenomeno di "inequità globale" e di "economia che uccide'», ha ribadito il pontefice citando la sua Evangelii gaudium.

