Moneta unica, blog di Grillo contro Münchau: «Democrazia viene prima dei mercati»

Grillini sul piede di guerra contro Wolfgang Münchau - noto giornalista economico e “associate editor“ del Financial Times – “colpevole” di aver criticato (in un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore di cui è editorialista), la posizione del Movimento sulla moneta unica. Münchau, si legge in un post del blog di Beppe Grillo, ha definito «noi del M5S» come dei «ciarlatani impreparati come tutti i populisti», la cui colpa «sarebbe quella di avere una posizione ambigua sull’euro e di non considerare che un’eventuale uscita dalla moneta unica sarebbe come “entrare in guerra”». Non solo: Münchau, prosegue il post, prefigura tra le conseguenze dell’abbandono dell’euro «una svalutazione della nuova lira intorno al 40% e il “più grande default della storia dell’umanità”».

«La democrazia viene prima dei mercati, nostro Governo lo dimostrerà»

Contro la posizione espressa dal giornalista economico il post ricorda che «la logica del referendum sull’euro» proposto dal M5S «è quella di impedire che una sola forza politica decida per tutti su una questione decisiva come quella della moneta. È ovvio che i mercati reagiranno ad una nostra vittoria elettorale e al referendum sull'euro. È la dimostrazione che siamo una forza politica rivoluzionaria. Ma ci sono delle contromisure politiche che un Paese importante come l'Italia può adottare e adotterà. Non staremo a guardare».

Il M5S se la prende poi con lo «scenario apocalittico» delineato da Münchau in caso di uscita dell'Italia dalla moneta unica, posizione equiparata al «terrorismo che i quotidiani occidentali hanno diffuso a piene mani per scongiurare l’elezione di Trump e la vittoria della Brexit». I cittadini, però, «non credono più a chi ha appoggiato per anni la follia dell'austerità e il sistema finanziario internazionale», prosegue il post del M5S che conclude: «Siamo consapevoli che i mercati siano spaventati, e non è un caso che Wolfgang Münchau ci attacchi dalle colonne di un giornale che rappresenta il mondo finanziario. Ma la democrazia viene prima dei mercati, e il nostro Governo lo dimostrerà».

