Di Maio contro le liberalizzazioni: «Ci hanno reso più poveri»

Luigi Di Maio attacca le liberalizzazioni: «Ci hanno resi più poveri», attacca in un post su Facebook il deputato del M5S e videpresidente della Camera. «In questi giorni - si legge nel post - si discute degli orari di lavoro dei dipendenti dei centri commerciali, ed è giusto ricordare che anche i commercianti delle città italiane insieme ai loro dipendenti ormai sono costretti a inseguire questo ritmo forsennato dettato dai megastore». L’effetto sugli incassi, scrive ancora Di Maio, «è stato praticamente nullo, si sono spalmati gli stessi introiti su 7 giorni».Per Di Maio. «le liberalizzazioni sfrenate hanno fallito, dovevano essere il volano dell'economia, ci stanno rendendo addirittura più poveri. Non è solo una questione economica. Ma di serenità familiare e di felicità personale».

Il ddl fermo da tre anni

Di Maio ricorda che il M5S tre nni fa, ha fatto approvare alla Camera un ddl, a prima firma Michele Dell’Orco, sugli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, «che cerca di ridare dignità a dipendenti ed esercenti». Un ddl, scrive ancora, promosso «addirittura dalla Conferenza Episcopale Italiana e che istituisce giorni obbligatori di chiusura a settimana, riavvicinandosi a quello che accadeva prima». E attacca: il Partito Democratico la tiene bloccata al Senato e non ci permette di approvarla definitivamente».



L’e-commerce renderà inutili i megacentri

E al dibattito sugli orari di apertura e chiusura, per Di Maio va anche affiancato il tema dell’e-commerce. «È inutile finger di non vedere, presto la vendita online renderà questi megacentri commerciali sempre più inutili, e i loro dipendenti indirizzati verso altre mansioni, tra cui la consegna a domicilio». Di Maio invita il Senato ad approvare quanto prima il ddl Dell’Orco.

Il sottosegretario Della Vedova: Di Maio classista

Su Facebook il senatore e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, promotore di Forza Europa, ha ricordato che oggi, dopo 25 anni la Reggia di Caserta è stata di nuovo aperta al pubblico il giorno di Pasquetta. «Eppure ci sono politici come Luigi di Maio, campano peraltro, che pensano che le aperture domenicali e festive 'sfaldino le famiglie'. Che si tratti di musei, treni, ristoranti, bar o centri commerciali, ovviamente, non fa differenza: il punto è il lavoro nei giorni festivi. Noi siamo favorevoli invece al fatto che, con le tutele previste dai contratti per i dipendenti, anche gli esercizi commerciali, oltre a bar, ristoranti e musei, possano aprire nei festivi». Per Della Vedova «non sarà il rimpianto del bel mondo antico a dare all'Italia nuove opportunità di crescita e occupazione. Ma c'è un sottofondo classista, a mio avviso, nella richiesta di chiusura domenicale dei centri commerciali: sono le famiglie dei lavoratori, impiegati ed operai, quelle che più delle altre usufruiscono dei servizi dei centri commerciali nei giorni festivi; servizi e prodotti offerti a costi concorrenziali che, a loro volta, portano in Italia come altrove maggiore occupazione e buste paga più pesanti per chi decide liberamente di lavorare nei giorni festivi».

Sciopero flop all’outlet di Serravalle Scrivia

Intanto lo sciopero non ha fermato lo shopping di Pasqua all'Outlet di Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria. Il bilancio della mobilitazione dei lavoratori, che protestavano per l'apertura durante le feste e per l'esiguità delle paghe, è a due facce: la direzione-proprietà non si lamenta, i sindacati rifiutano di parlare di flop, anche se alla fine a Pasqua erano chiusi solo 4 negozi su 250. Il più grande outlet d'Europa ha continuato a calamitare clienti, dall'Italia e dall'estero. I numeri di sabato 15 aprile, il giorno dei cortei e dei blocchi delle due rotonde d'accesso, indicano 15 mila presenze con una sola attività chiusa e altre che hanno aperto qualche ora dopo per la difficoltà dei dipendenti di accedere al Centro. Ieri, Pasqua, secondo giorno di sciopero, dopo le 12 si è saliti a 17.500 con 4 attività ferme. Il flusso è stato costante anche oggi e l'effetto sperato dai manifestanti, secondo la direzione, non c'è stato. «Ma sabato scorso - ribattono alla Uil - commessi e commesse ci hanno detto che un outlet così vuoto, sia pure per poche ore, non si era mai visto».

