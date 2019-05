Migranti, Def: nel 2017 costi fino a 4,6 mld. Salvini, denunceremo il governo

Nel 2017 le spese per il soccorso e l’accoglienza dei migranti potrebbero salire fino a 4,6 miliardi di euro (lo 0,27% del Pil), cioè fino ad un miliardo in più rispetto al 2016. Lega all’attacco sull’indicazione contenuta nel Def appena approvato dal governo, che documenta come il dossier migranti pesi notevolmente sulle casse dello Stato. Nel documento si sottolinea che «il deciso incremento dei flussi e delle presenze a fine 2016 si riflette nei dati ad oggi disponibili, che aggiornano al rialzo le stime presentate nel Documento Programmatico di Bilancio.



Boom di arrivi nel periodo pasquale

Gli arrivi via mare quest’anno si sono intensificati e nel weekend di Pasqua si è registrato un vero boom di partenze dalla Libia. Il bilancio è di 8.300 migranti salvati in tre giorni, ma sono stati recuperati anche 13 cadaveri, tra i quali quello di un bimbo di otto anni. Molto attive nei soccorsi le navi delle ong, da settimane nel mirino dopo che Frontex ha invitato a far luce sui loro interventi che potrebbero - al di là delle buone intenzioni delle organizzazioni umanitarie - favorire i trafficanti di uomini. Gli arrivi del 2017 si aggirano intorno a 35mila, in notevole aumento sullo stesso periodo del 2016, che è stato l’anno record con 181mila persone sbarcate.

I numeri nel Def

In base ai dati attuali, le operazioni di soccorso, assistenza sanitaria, alloggio e istruzione per i minori non accompagnati sono, al netto dei contributi dell'Ue, pari a 3,6 miliardi (0,22 per cento del Pil) nel 2016 e previste pari a 4,2 miliardi (0,25 per cento del Pil) nel 2017, in uno scenario stazionario». Se invece i flussi dovessero continuare a crescere, come mostrano i dati sugli arrivi dei primi mesi dell'anno, le spese potrebbero appunto salire di altri 400 milioni, fino a 4,6 miliardi.

Salvini: denunceremo il governo per favoreggiamento

Intanto infuria la polemica politica, con Matteo Salvini in prima fila. «È ormai chiaro - tuona il segretario della Lega Nord - che l’immigrazione clandestina è organizzata e finanziata.

Per questo motivo abbiamo deciso di denunciare il Governo, il presidente del Consiglio, i ministri e i comandanti della Marina e della Guardia Costiera, per favoreggiamento. Denunceremo anche i rappresentanti di alcune associazioni non governative. Quando arrivano 8.500 immigrati clandestini in tre giorni è chiaro che è tutto organizzato. Li vanno oramai a prendere quasi a casa loro, sulle sponde dopo aver ricevuto delle telefonate».

