Precompilata al via, tutte le trappole da evitare tra indirizzi e password

A ridosso dell’ora X in cui l’agenzia delle Entrate pubblicherà su internet 30 milioni di dichiarazioni dei redditi precompilate - martedì 18 aprile - la domanda principale che devono porsi i contribuenti è una sola: ho tutto l’occorrente per visionare e scaricare il modello in formato .pdf?



Gli utenti abilitati

Nessun problema per gli oltre 5 milioni di italiani che sono già in possesso delle credenziali di Fisconline. Tutti loro hanno libero accesso al sito delle Entrate. Al massimo, se l’utente non accede da oltre 90 giorni, il sistema chiederà di digitare una nuova password, ma è un’operazione che richiede pochi secondi, dopodiché si potrà subito entrare nell’area riservata. Se invece il Pin non dovesse più essere riconosciuto dal sistema - evento raro ma non impossibile - lo si può “rigenerare” recandosi in un qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate.



Ottenere il Pin in ufficio

Per chi non possiede ancora le credenziali di accesso al sito delle Entrate, la via più rapida è rivolgersi direttamente a un ufficio territoriale dell’Agenzia. Servono un documento di riconoscimento e il modulo di richiesta. In ufficio verranno consegnate le prime 4 cifre del Pin e la password per il primo accesso. Per ottenere la seconda parte del Pin (6 cifre), poi, bisogna accedere al sito delle Entrate e seguire le istruzioni indicate sul sito stesso. La richiesta di abilitazione può essere presentata all’ufficio anche tramite un delegato: attenzione, però, perché in questo caso la seconda parte del Pin e la password di primo accesso non potrà essere recuperata direttamente online dal delegante, ma gli arriverà per posta a casa entro 15 giorni.



La richiesta online del Pin

Chi non vuole recarsi direttamente a un ufficio dell’Agenzia, può richiedere il Pin direttamente online, anche tramite la App delle Entrate. Se sceglie questa strada, però, il contribuente deve fornire alcune informazioni, non sempre immediate da recuperare: il codice fiscale, il tipo di dichiarazione presentata nel 2016 (730, Unico Pf, nessuna o solo la Cu), a chi è stata presentata la dichiarazione (Sostituto/Intermediario, Poste, Servizi telematici, Ufficio Agenzia Entrate) e il reddito complessivo dichiarato nel 2016 (anno d’imposta 2015). Inseriti questi dati, il contribuente riceverà subito la prima parte del Pin, mentre la seconda parte e la password di primo accesso gli arriveranno per posta entro 15 giorni. Chi ha fretta, dunque, dovrà fare in modo di recarsi di persona in ufficio.



L’attivazione tramite smart-card

C’è anche la possibilità di ottenere il Pin di Fisconline utilizzando la Carta nazionale dei servizi (Cns), in modalità smart-card, ma - per farlo - bisogna avere a disposizione un lettore attrezzato.



Le altre password

Chi non è ancora abilitato a Fisconline farà bene a verificare se per caso non possieda altre password per la pubblica amministrazione che consentono di accedere alla precompilata. Si tratta, ad esempio, del Pin dispositivo dell’Inps, che consente di visionare la dichiarazione dei redditi direttamente dal sito dell’Istituto previdenziale. Attenzione, però: dev’essere il Pin “dispositivo”, un codice per così dire di secondo livello, che consente all’utente di richiedere prestazioni con contenuto economico (vedi qui come richiederlo) .

Un’altra via d’accesso alla precompilata è NOiPA , l’utenza riservata per i servizi online del portale della pubblica amministrazione (direttamente dal sito NOiPA): molti dei pubblici impiegati che fino al 2014 hanno inviato il 730 tramite quel portale, sono già abilitati per visionare la propria dichiarazione.

Infine, anche lo Spid , la nuova password per accedere ai servizi della Pa consente di accedere alla precompilata: tutti gli insegnanti che l’hanno attivata per poter sfruttare il bonus da 500 euro - se non hanno Fisconline - potranno utilizzarla subito; ma nulla vieta di chiederla ora per la prima volta, anche se per adesso il grosso dei servizi pubblici utilizza altre chiavi d’accesso.

