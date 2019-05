Voucher, domani in Aula al Senato il decreto che li abolisce

Il decreto legge elaborato dal governo, con l'obiettivo di evitare il referendum della Cgil sui voucher e sugli appalti del 28 maggio, approda mercoledì in aula del Senato per la conversione in legge. Il testo “blindato” dalla maggioranza ha avuto il via libera dalla commissione Lavoro di Palazzo Madama che ha respinto tutti gli emendamenti, approvando 14 ordini del giorno. Una volta approvata la legge, si attende il pronunciamento della Corte di Cassazione che, alla luce della nuova normativa, dovrà chiarire se la consultazione popolare è superata o meno. Il governo attende questo passaggio prima di intervenire per disciplinare le prestazioni di lavoro accessorio per imprese e famiglie.

Le ipotesi allo studio per normare il lavoro accessorio

Il decreto ha abrogato i voucher per il lavoro accessorio (sono fatti salvi i buoni lavoro acquistati prima dell'entrata in vigore del Dl utilizzabili fino alla fine dell'anno) e ripristinato la piena responsabilità solidale negli appalti, non consentendo più l'introduzione di deroghe con la contrattazione tra le parti. Per i voucher l'ipotesi allo studio poggia sull'individuazione di uno strumento ad hoc per le famiglie e sulla differenziazione tra le piccole imprese (artigiani) e le grandi imprese. Per le aziende è prevista l'eliminazione di alcuni vincoli all'utilizzo delle tipologie contrattuali esistenti; per il lavoro intermittente dovrebbe essere cancellato il limite attuale fino a 25 anni e dai 55 anni in su. Per le piccole imprese e gli artigiani si ipotizza una semplificazione nell'utilizzo degli strumenti come il lavoro intermittente, prevedendo comunicazioni telematiche (si pensa di coinvolgere l'Inps). Quanto alle famiglie, l'ipotesi è quella di creare un buono lavoro che dovrebbe essere di facile utilizzo. Si sta ragionando all'interno della maggioranza sul livello di contribuzione; se avere come riferimento non più il 13% dell'aliquota dei voucher, ma l'aliquota del 25% del lavoro autonomo, o del lavoro dipendente al 33 per cento.

Parente (Pd): abrogazione sia occasione di confronto con parti sociali

Dunque è chiaro che sui voucher e sugli appalti la partita non è chiusa. Il confronto parlamentare è destinato a riprendere nelle prossime settimane. «L'abrogazione delle norme sui voucher - sostiene la relatrice in commissione al Senato, Annamaria Parente (Pd) - deve essere l'occasione, anche con il confronto con le parti sociali, di affrontare il tema del lavoro non continuativo, in particolare per le esigenze delle famiglie con normative adeguate che non consentano abusi e elusioni». Sempre per mercoledì 19 aprile il presidente della commissione Lavoro, Maurizio Sacconi (Ei), ha annunciato la presentazione di una nuova proposta di legge. Sugli appalti, aggiunge la relatrice «ho chiesto al governo di valutare attentamente che il rischio che la prevista disciplina sulla responsabilità solidale non penalizzi in modo eccessivo l'azienda committente che ha diligentemente adempiuto ai propri doveri, rispetto all'appaltatore inadempiente».

