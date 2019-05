Abi: a marzo si rafforzano prestiti a imprese e famiglie, +1,4%

Si consolida a marzo la crescita dei prestiti delle banche a famiglie e imprese. Secondo il rapporto mensile dell'Associazione banche italiane (Abi) i prestiti sono saliti dell'1,4% contro il +1% del mese precedente. Nel mese di febbraio, secondo l'associazione, hanno trainato soprattutto i mutui casa delle famiglie (+2,3% rispetto al febbraio 2016) mentre i finanziamenti alle imprese si sono

fermati a +0,1 per cento. Sul lato della raccolta degli istituti di credito aumentano i depositi (+4,1%) e non si arresta la caduta delle obbligazioni (-12,3%).

Torriero (Abi): problema sono investimenti imprese non credito

Secondo l’Abi, gli ultimi dati confermano che non «è l'offerta di credito a essere un vincolo» per la ripresa dei finanziamenti alle imprese, «ma va piuttosto considerato l'andamento in ripresa - ma che stenta ancora - degli investimenti delle aziende, specie di alcuni settori come le costruzioni che non si sono ripresi dalla crisi». Per il vice Dg Abi Gianfranco Torriero gli ultimi dati diffusi dalla Banca d'Italia confermano come la dinamica dei prestiti continui «a essere influenzata dall'andamento degli investimenti (ancora pari al 75% del livello pre-crisi) e dall'andamento del ciclo economico». Nel comparto famiglie «appena il reddito si è stabilizzato abbiamo visto la ripresa dei mutui grazie anche ai tassi bassi». Nei prossimi mesi, ha concluso Torriero, le analisi suggeriscono che il consolidamento della domanda, anche estera, sosterrà le attività di industria e servizi mentre restano più fosche le prospettive per il comparto costruzioni.

In lieve risalita i tassi dei nuovi impieghi alle imprese

Di nuovo in calo, sempre a marzo 2017, i tassi di interesse sui nuovi mutui. Secondo il rapporto Abi il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni si è attestato al 2,13% contro il 2,16% di febbraio 2017 e il 2,08% di gennaio. Il minimo storico è stato toccato nel dicembre scorso, con il 2,02% (era al 5,72% alla fine del 2007). Più in generale, il rapporto rileva come il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è risultato pari a 1,56% contro l'1,49% del mese precedente, quando aveva raggiunto il minimo storico.

