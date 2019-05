Def, CsC: interventi su cuneo stimolo a crescita. Pil 2018 a rischio con stretta su deficit

Come confermano simulazioni fatte negli anni «lo scambio Iva-cuneo fiscale determina un forte stimolo alla crescita, anche in queste situazioni di debolezza dei consumi». In audizione davanti alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato impegnate sul Def 2017 il direttore del Centro studi di Confindustria, Luca Paolazzi, da un lato ribadisce la priorità degli interventi sul cuneo fiscale per la ripartenza del Paese, dall’altra evidenzia i «rischi al ribasso» per la crescita in assenza di margini di deficit. La riduzione del cuneo, spiega, « si traduce in una minore dinamica inflazionistica, vuoi perché c'è un maggiore stimolo alle

esportazioni, vuoi perché c'è un premio a chi si orienta verso i mercati esteri più dinamici».

Restrizioni programmate ostacolo allo sviluppo del Paese

In attesa di ulteriori conferme su questo fronte, segno che il Governo non intende interropmpere la stagione delle riforme strutturali, il problema che emerge dal Def 2017 riguarda i ricordati «rischi al ribasso» per la crescita in particolare nel biennio 2018-2019 «quando è programmata una rigorosa riduzione del deficit pubblico». Nel Def è prevista una crescita economica dell'1,1% nel 2017 e dell’1% sia nel 2018 che nel 2019. Il deficit dovrebbe scendere dal 2,1% di quest'anno al l'1,2% nel 2018. Secondo Paolazzi «la restrizione cumulata netta» sarebbe pari a «circa 30 miliardi cumulati strutturali nel triennio 2017-2019 di cui 3,4 quest'anno, 15,8 con la prossima legge di bilancio e ulteriori 9,1 nel 2019». In termini strutturali, «la correzione sarebbe di 0,8 punti di Pil nel 2018 e di altrettanti nel 2019 e garantirebbe il raggiungimento di un surplus di bilancio strutturale dello 0,1% del Pil, migliore dell'obiettivo di medio termine richiesto all'Italia». Paolazzi rileva che «si tratta di manovre molto consistenti che devono essere rese compatibili con tassi di crescita adeguati a colmare il ritardo di sviluppo accumulato prima e durante la crisi dall'Italia rispetto ai suoi principali partner europei». Per il Centro studi degli industriali italiani «sarà difficile sostenere lo sviluppo del Paese, alla luce delle restrizioni programmate».

«Processo di riforme non si fermi, no a passi indietro»

Più positiva, nel complesso, la lettura della strategia messa in campo da palazzo Chigi per favorire la ripartenza del Paese dopo la grande crisi, a condizione che le riforme non siano stoppate da divergenze e cambi di rotta o, peggio, ripensamenti.In quest’ottica «il sentiero tra risanamento delle finanze pubbliche e sostegno dell'economia», sottolinea Paolazzi, « è reso stretto dal ridotto potenziale di crescita dell'Italia», e questa constatazione «è un ulteriore sprone a perseguire con coraggio e determinazione la strada delle riforme strutturali». Quanto alla «strategia di innalzamento del potenziale italiano», Paolazzi ricorda ai parlamentari che lo ascoltano in commisisone Bilancio a Palazzo Madama, che questa «deve essere basata su interventi di qualità, di contenuto forte, senza tentennamenti, cedimenti, retromarce. È quello di cui ha bisogno il Paese per poter tornare a crescere, nel medio periodo, a tassi adeguati, superiori al due per cento. Questa - aggiunge - è la strada maestra per mettere in sicurezza i conti pubblici e far ripiegare il debito pubblico in rapporto al Pil». Per Paolazzi, «il processo riformatore non può né fermarsi né rallentare e soprattutto non sono concessi passi indietro come è successo in alcuni casi recenti».



