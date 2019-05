Il 23 giugno via al Master in Giornalismo politico economico e informazione multimediale del Sole 24 Ore

Via il 23 giugno all’ottava edizione del Master in Giornalismo Politico economico e informazione multimediale del Sole 24 Ore. Una scuola di alta specializzazione che punta a formare professionisti della comunicazione al passo con i tempi. La corsa sempre più veloce dell’editoria dall’edicola al web ha profondamente mutato le skills che un giornalista deve possedere per essere competitivo nel mondo del lavoro. Il master è anche valido per la formazione continua , in quanto accreditato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.

Giornalisti e comunicatori con competenze sempre più multimediali

Accanto alle competenze economiche, politiche e finanziarie, sono oggi necessarie anche una serie di capacità multimediali sempre più evolute. Il master organizzato dalla Business School del Sole 24 Ore ha, dunque, l’obiettivo di formare figure professionali con competenze sempre più innovative nel settore dell’informazione economica, pubblica e politico-parlamentare e con una specializzazione su tutti i media, dalla carta stampata al web, dalla radio alla web-tv, alle televisioni.

Fra le novità la realizzazione di video col cellulare e il drone-journalism

Teoria, condita da laboratori ogni weekend, con esercitazioni pratiche che vanno dalla realizzazione di articoli e inchieste per la carta e per il web, a interviste a esponenti della politica e dell’economia, dalla realizzazione di rassegne stampa ai video. Poi una full immersion nella realizzazione del giornale con “La Fabbrica del Sole: oggi il giornale lo facciamo noi”: dalla riunione di redazione della mattina alla confezione del giornale: una giornata interamente dedicata a come si lavora operativamente in un giornale. Spazio anche alle nuove frontiere del giornalismo digitale, con lo storytelling digitale, strumento per la narrazione giornalistica immersiva che integra contenuti multimediali su piattaforme dedicate e trasforma la notizia in un'esperienza di engagement, penetrante, approfondita e interattiva. Fra le novità di quest’anno, la realizzazione di video con il telefonino - dalla realizzazione di immagini al montaggio, e l’uso dei drone nel giornalismo su web-tv e Tv. Spazio anche, grazie alla collaborazione con Invitalia, a tutte le indicazioni su come far nascere una start up editoriale.

Stage per i più giovani

Per i più giovani è prevista la possibilità di svolgere uno stage di formazione della durata di quattro\sei mesi presso: redazioni, radio, televisioni, agenzie di stampa o di comunicazione, Ong, associazioni e onlus, aziende nazionali e multinazionali nelle funzioni comunicazione, relazioni istituzionali, relazioni esterne e rapporti con i media. È anche prevista una borsa di studio a copertura totale della quota di partecipazione dedicata a Fabrizio Forquet, vicedirettore del Sole 24 Ore prematuramente scomparso lo scorso anno. Sarà assegnata a un giovane neolaureato e pubblicista under 30 con un voto di laurea a partire da 108/110. A disposizione una borsa di studio a copertura totale per il tutor della classe.



I moduli del Master

Il primo modulo del Master introduce gli studenti al sistema politico istituzionale italiano, alla politica economica e al bilancio dello Stato, alle amministrazioni pubbliche e al sistema giudiziario. Il secondo spiega che cosa significa fare i giornalisti oggi: teoria, tecniche e segreti dell'informazione politica, economica e istituzionale. Il terzo modulo porta gli studenti “dentro” la fabbrica multimediale delle notizie, con approfondimenti pratici su come si fa un giornale, un sito di informazione, come vengono costruiti i contenuti Radio-Tv o su come si lavora in un'agenzia di stampa, con una attenzione particolare alle modalità di comunicazione tramite social network. Un altro modulo mette a confronto comunicazione e uffici stampa tra media tradizionali e digitali. Di particolare rilievo lo spazio che il corso dedica al Data journalism nell'era della privacy: un modulo di taglio pratico e operativo su come individuare, sviluppare ed estrarre una notizia giornalisticamente appetibile utilizzando come fonti le vaste banche dati a disposizione.



Il corso è articolato in nove mesi

Nove mesi di corso con la formula del part time, suddiviso in 37 giornate (venerdì e sabato, a settimane alterne), nei quali i futuri professionisti della comunicazione pubblica e digitale potranno approfondire i temi proposti con moduli di studio, laboratori e sessioni operative. In aula i giornalisti del Sole 24 Ore (cartaceo e on line), di Radio24 e dell'agenzia di stampa Radiocor porteranno le nuove leve del giornalismo nel “dietro le quinte” di tutti i media: carta stampata, testate on line, radio e televisioni finanziarie. In aula si susseguiranno le testimonianze di professionisti dei più importanti gruppi editoriali nazionali e internazionali e delle principali istituzioni, accanto ad esponenti del mondo della politica.





