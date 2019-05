Caso vaccini, scontro M5S-Pd su Report. Vertici Rai in Vigilanza

Non accenna a calare la tensione tra Pd e M5S, rilanciata dal caso della puntata di Report, su Rai 3, che prendeva una posizione contraria ai vaccini. «Se sospendono Report gli italiani sospendano il pagamento del canone» tuona dal blog di Beppe Grillo il presidente della Vigilanza Rai Roberto Fico (M5S). E Matteo Renzi segue a ruota dal suo profilo facebook: «Non credo alle assurdità che una classe dirigente improvvisata e priva di etica scientifica ha detto utilizzando un seggio alla Camera e una password su Facebook». Intanto in Vigilanza Rai la presidente di Viale Mazzini, Monica Maggioni, assicura che Report non chiuderà: «Ho sentito le ricostruzioni più fantasiose. Nessuno ha mai pensato per un secondo di chiudere Report. Tanto per sgombrare il campo alle fantasie». Sarcastica la contro-replica di Fico: «Va bene così ma mi sembra il minimo sindacale. È ovvio».

M5S in difesa di Report

«Chiediamo a tutti i cittadini di sostenere Report, perché l’Italia ha bisogno di un giornalismo indipendente che faccia informazione di qualità» afferma il deputato M5S Fico dopo le indiscrezioni su una possibile chiusura del programma Report dopo le polemiche suscitate dalla puntata sui vaccini che ha destato critiche durissime anche da parte della ministra della Sanità Beatrice Lorenzin. Gli M5S promettono una controreazione imponente: «Siamo pronti ad andare sotto viale Mazzini con un vero e proprio presidio se la Rai chiude Report. Sarebbe un atto eversivo inaccettabile».

La controffensiva di Renzi

Non passano neppure cinque minuti dal post di Fico che subito scende in campo il Pd. Che, dall’altra parte della barricata, con Renzi stesso in campo, si scaglia contro i detrattori dei vaccini. «Lo dico forte e chiaro : credo nella scienza, non negli apprendisti stregoni. Mi fido del pensiero dei medici, non degli algoritmi dei portavoce. Seguo il pensiero di Levi Montalcini o di Veronesi, non di Beppe Grillo e delle sue tesi sulla mammografia» dice l’ex premier. «La polemica sui vaccini - sostiene ancora Renzi - va affrontata in modo scientifico non ascoltando i guru che pontificano su cose che non conoscono. Basta vivere di paure, amici. Trovo assurdo doverlo dire e ribadire ma va fatto: non credo alle scie chimiche, non credo ai complotti degli americani sulla Luna, non credo alle sirene. Tutte ipotesi realmente avanzate in questi anni da gente che sta in parlamento a rappresentarci».

Caso «firme false», si dimette anche Mannino

Intanto, sul fronte «firme false», anche Claudia Mannino si autosospende dal gruppo M5S alla Camera, passando al gruppo Misto, come hanno fatto già nei giorni scorsi Riccardo Nuti e Giulia Di Vita. L’annuncio è arrivato con un post su Facebook. «È una scelta dolorosa ma necessaria. Mi piace pensare -scrive Mannino - che il mio Gruppo in un momento tanto delicato dell’agenda parlamentare non debba che concentrarsi sul lavoro politico. Confidando ampiamente nell’operato della magistratura, resto in fiduciosa attesa delle determinazioni della stessa».

