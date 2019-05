Radio 24 a International RadioCity con Tutti Convocati live

Anche quest'anno Radio 24 si unisce alla tre giorni dell'International RadioCity che si terrà dal'21 al 23 aprile all'Unicredit Pavillion di piazza Gae Aulenti a Milano per celebrare la radio, il mezzo di comunicazione più diffuso e amato al mondo, quello che meglio sta attraversando la rivoluzione digitale, innovando linguaggio e piattaforme.

Venerdì 21 aprile Carlo Genta e Pierluigi Pardo live dall'Unicredit Pavillion intratterranno il pubblico con Tutti Convocati, il programma sportivo di Radio 24 che offre una lettura ironica e coinvolgente degli avvenimenti dell'attualità sportiva, senza fanatismi e senza tecnicismi. Commenti, interviste e soprattutto il dibattito con gli ascoltatori che sono, appunto, tutti convocati. E' come andare al bar sport: fra una risata, un commento, lo sport diventa per tutti.

Tutti convocati quindi sul palco e in platea venerdì 21 aprile alle 14.00 per commentare gli appuntamenti del week end di campionato e motori: le partite di Serie A, i risultati della Champions e la gara del motomondiale di domenica 23 aprile. Non mancheranno, come sempre, ospiti speciali sul palco e in collegamento.

Radio 24 partecipa anche alla Grande Maratona di Lettura di International RadioCity in programma domenica 23 aprile. Sul palco del Pavillion si alterneranno voci famose per celebrare il concetto di immaginazione, motore immobile di radio e libri. Radio 24 presta alla maratona la voce di Marta Cagnola giornalista e conduttrice de Il sabato del villaggio, 140 caratteri, Radio Tube e Voci in Scena.

© Riproduzione riservata