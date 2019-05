Champions, la Juve trova il Monaco in semifinale. Nedved: squadra temibile. Derby Real-Atletico

Derby di Madrid in semifinale di Champions League, mentre la Juventus affronterà il Monaco, rivelazione del torneo. Lo ha stabilito il sorteggio Uefa a Nyon. Real Madrid e Atletico daranno quindi vita all’ennesimo tesissimo confronto (i Blancos hanno battuto proprio l’Atletico in finale sia nel 2014 che lo scorso anno) mentre i bianconeri dovranno confermare quanto di buono fatto finora in stagione (in corsa per tutti e tre gli obiettivi principali) superando gli agguerriti francesi, pieni di giovani promesse. Per la Juve partita di andata nel Principato di Monaco il 3 maggio, mentre il ritorno si giocherà allo Juventus Stadium di Torino il 9 maggio. La prima delle due sfide di Madrid si disputerà allo stadio Santiago Bernabeu (casa del Real) il 2 maggio, mentre il ritorno sarà al Vicente Calderon mercoledì 10 maggio. La finale di Champions si giocherà a Cardiff sabato 3 giugno.

«Il Monaco in semifinale? Affrontare una squadra molto giovane, che corre tantissimo e che non ha niente da perdere è sempre pericoloso. Però ho visto i ragazzi molto concentrati, dopo Barcellona non hanno festeggiato molto e sono focalizzati solo sul fatto di andare il più avanti possibile in Champions». È ottimista Pavel Nedved che, al microfono di Premium Sport, commenta l'esito del sorteggio. «A questo punto della competizione è difficile scegliere gli avversari - prosegue il vicepresidente bianconero -. In Champions non puoi sbagliare niente: speriamo di affrontare le due gare al massimo del nostro potenziale. Contro il Barcellona ho visto una squadra molto matura. È molto difficile affrontare in quel modo il Barcellona al Camp Nou. Non subire gol da quella squadra è incredibile, sono contento di quello che sta facendo la squadra e il mister. Sono molto fiducioso per il finale di stagione. I ragazzi sanno che internamente possono vincere la coppa, faranno di tutto per arrivare in finale e per vincere».

