Dal deficit alla spending, le alternative all’aumento Iva

Esistono delle altre alternative credibili al possibile “scambio” tra aumento dell’Iva e un più robusto taglio al costo del lavoro? Come finanziare la neutralizzazione delle clausole di salvaguardia, vale a dire l'aumento di tre punti dell'Iva per un totale di 19,6 miliardi? L’ipotesi al momento più accreditata passa attraverso l’incremento del deficit. Strada teoricamente perseguibile, ma che presenta non poche incognite. La prima è che occorrerebbe da qui a ottobre, quando il Governo varerà la prossima legge di Bilancio, ingaggiare un nuovo braccio di ferro con la Commissione europea. Dopo aver imposto una correzione dei saldi strutturali per il 2017 pari a 3,4 miliardi, Bruxelles dovrebbe accordare un nuovo, ulteriore sforamento rispetto ai target programmati.



Al momento ci si attende un taglio del deficit strutturale dello 0,6% del Pil. L'’effetto netto della manovrina sul 2018 e sugli anni successivi è quantificabile in circa 5 miliardi. Risorse che potranno far scendere il costo della disattivazione delle clausole, e in ogni caso per i restanti 14,6 miliardi serviranno comunque interventi aggiuntivi. La riduzione del deficit strutturale per la Commissione Ue è precondizione assoluta, dopo circa un decennio di aumento ininterrotto del debito indicato al 132,5% quest’anno (contro il 132,6% del 2016), al 131% nel 2018 e al 128,2% nel 2019. La trattativa dunque può condurre a un esito tutt’altro che scontato, se si considera che già compare tra le ipotesi allo studio uno “sconto” sul deficit nominale, indicato dal Def all'1,2% nel 2018 contro il 2,1% atteso quest'anno, e che potrebbe attestarsi nei dintorni dell’1,8 per cento. L’altro e più ingombrante caveat riguarda il tema della “reputazione” e dunque della credibilità sui mercati, più volte evocato nei mesi scorsi dal ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan.

Annunciare per il terzo anno consecutivo uno sforamento dai target di finanza pubblica, in costanza di una crescita che al momento resta confinata in un range che va dall'1 all'1,1%, può comportare nel 2018 (peraltro in coincidenza con il venir meno del paracadute della Bce) l'aumento di tassi e dello spread. E allora il problema si proporrebbe in tutta la sua gravità, poiché sconteremmo attraverso l'aumento della spesa per interessi il mancato, possibile beneficio dello “scambio” Iva-taglio del cuneo fiscale.



Per ora il dossier è congelato. Formalmente l'aumento dell'Iva non rientra tra le opzioni della prossima manovra, stante la persistente contrarietà del Pd a trazione renziana. Se prevarranno i paletti imposti finora da Renzi a qualsivoglia ricorso al prelievo fiscale, ben difficilmente si potrà aprire lo spazio di manovra per robusti tagli fiscali sul fronte del costo del lavoro. E cadrebbe anche il possibile ritocco dell'Irpef (di cui peraltro non vi è traccia nel Def). Si tornerebbe all'ipotesi che al momento pare la più accreditata, vale a dire un taglio “mirato” dei contributi limitato ai neo assunti fino a 35 anni di età, con un orizzonte triennale.

Oltre al ricorso al maggior deficit, vi sono ulteriori alternative credibili al finanziamento dei tagli fiscali? Una coraggiosa spending review, che pare pressoché impercorribile a ridosso delle elezioni e che in ogni caso non riuscirebbe a produrre sufficienti risorse. Lo stesso Padoan, nel corso della sua audizione parlamentare sul Def, ha ricordato che nel Def il contributo delle spese delle amministrazioni centrali al conseguimento dell'obiettivo di bilancio sarà «di almeno 1 miliardo». Una cifra che per sua stessa ammissione «non è particolarmente ambiziosa, ma funzionale all'avvio della riforma del bilancio», approvata lo scorso anno. Come osserva l'Ufficio parlamentare di Bilancio, la mancata disattivazione delle clausole di salvaguardia richiede una «notevole entità delle misure alternative», e la manovra lorda che parte già con un potenziale di circa 17 miliardi «potrebbe essere anche superiore se dovessero essere impiegate ulteriori risorse per altri fini», come emerge dal Def.

