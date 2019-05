«Disinnesco» anticipato, un segnale anche politico

Per ora il Governo gioca di anticipo e destina l’effetto strutturale della manovrina (5 miliardi a partire dal 2018) non alla riduzione del deficit, come sarebbe stato negli auspici della Commissione europea, ma alla parziale sterilizzazione delle clausole di salvaguardia pronte a scattare dal 1 gennaio del prossimo anno. In sostanza l’importo totale delle risorse compensative (da recuperare con tagli alla spesa e con aumenti di entrata) scende dai 19,6 miliardi già incorporati nei saldi di finanza pubblica nei dintorni dei 14,6 miliardi.

Non per questo il compito si prospetta più agevole, e tuttavia l’aver fin d’ora indicato la “destinazione” degli effetti strutturali della manovrina può tornare utile al Governo su almeno due fronti: far calare il termometro dello scontro politico in atto con il Pd a trazione renziana (nettamente contrario a qualsivoglia aumento della pressione fiscale) e sgombrare il campo da possibili tentazioni stile “assalto alla diligenza” nel corso dell’esame parlamentare del decreto e soprattutto in autunno, quano si tratterà di votare la manovra per il 2018. Appuntamento che cade a ridosso delle elezioni in programma per i primi mesi del 2018, e dunque in piena campagna elettorale (l’eventuale anticipo del voto aggraverebbe ulteriormente il quadro). Gli effetti di un poco auspicabile ciclo elettorale di spesa renderebbero la trattativa con Bruxelles per spuntare nuovi spazi di manovra sul versante del deficit oltre modo complessa, oltre a esporci al rischio di una risposta negativa dei mercati

Confronto-scontro politico interno per ora solo rinviato, dunque. La faticosissima gestazione della manovrina (una vera e propria Finanziaria di primavera, come l’ha definita il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan) sta lì ad attestarlo. È questo il terreno politico su cui si giocherà la stagione che sta per aprirsi con le primarie del Pd del 30 aprile e le successive elezioni amministrative dell’11 giugno. Con l’occhio rivolto proprio alla manova che verrà predisposta in ottobre. Se il conto della parziale neutralizzazione delle clausole scende, vanno comunque individuate le coperture per tutti gli interventi “espansivi” in agenda, a partire dal taglio del cuneo fiscale, per spese indifferibili e per il finanziamento dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego. Difficile (se non impossibile ) recuperare tutte le risorse senza ricorrere anche alla leva fiscale. E anche la partita con Bruxelles sul deficit del 2018 e soprattutto sul debito si prospetta tutta in salita.

Dopo aver concesso flessibilità per 19 miliardi nel biennio 2015-2016 ora la Commmissione Ue dovrebbe aprire la strada per un ulteriore sconto che potrebbe passare attraverso la revisione del paramentro del deficit strutturale (il cosiddetto output gap).

© Riproduzione riservata