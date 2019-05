Migranti, Di Maio: «Le Ong hanno trasportato criminali». Amnesty contrattacca: «Salviamo vite»

«Le Ong sono accusate di un fatto gravissimo, sia dai rapporti Frontex che dalla magistratura, di essere in combutta con i trafficanti di uomini, con gli scafisti, e addirittura, in un caso e in un rapporto, di aver trasportato criminali», ha dichiarato il vicepresidente della Camera ed esponente del M5s, Luigi Di Maio.

intervenendo a Mondragone (Caserta) a una iniziativa del M5S, in risposta alla domanda dei cronisti sulla polemica innescata da un suo post su fb nel quale definiva “taxi del Mediterraneo” le navi di alcune organizzazioni non governative impegnate nel salvataggio dei migranti preannunciando la presentazione di un'interrogazione al ministro Minniti.

In un post pubblicato sul blog di Beppe Grillo, si parla inoltre di un'inchiesta della Procura di Catania sull'escalation di arrivi dei migranti negli ultimi giorni (8mila arrivi in Sicilia in 72 ore). «Su questa vicenda vogliamo andare fino in fondo», ha ribadito Di Maio. «In questo momento - ha sottolieato - dobbiamo pensare prima di tutto a stabilizzare la Libia e smetterla di continuare a bombardare quei Paesi che poi ci restituiscono flussi di migranti come quelli che stiamo subendo dalla Libia; se si devono fare salvataggi in mare si devono fare con le regole di ingaggio della Marina e non con Ong che in questo caso sono accusate di essere taxi del Mediterraneo».

Amnesty: noi salviamo vite

Indignata la risposta del direttore generale di Amnesty International, Gianni Rufini. «In questo momento e ormai da tempo le Ong stanno salvando vite in mare; e a chi parla di accordi per il trasporto di criminali o a intese sottobanco con scafisti o con associazioni criminali chiedo di portare le prove. In quel caso noi siamo pronti a prendere le distanze, ma sono pronto anche a mettere la mano sul fuoco, anche perché le conosco da anni, su organizzazioni come Msf, Moas, Save Children o Sos Mediterranee». Rufini ha anche voluto ricordare che «le Ong stanno tappando un buco di Frontex, che è arretrata negli ultimi mesi dalle attività di recupero, al punto di non fare più salvataggi vicino le coste libiche. Allo stesso modo delle marine militari europee, con l'eccezione di quella italiana, per fortuna. Il tutto - dice ancora Rufini - mentre l'Italia stringe accordi con i nuovi governi libici, fornendo loro anche mezzi, tra cui le motovedette. Quella guardia costiera - prosegue parlando ancora della Libia - che affonda le barche dei migranti e porta le persone in campi di detenzione dove si pratica la tortura da parte di bande criminali locali e le condizioni di vita sono al limite della sopravvivenza». Rufini attacca anche quei giornali e televisioni «che gettano sospetti su organizzazioni umanitarie che salvano vite, con spirito di sacrifico e grande professionalità, facendo quello che organizzazioni di Stato dovrebbero fare».

Renzi: quello di Di Maio è uno spot

«Il vicepresidente della Camera sta cercando di fare uno spot. Non ha un'idea di Europa. Guardano i sondaggi, vedono che la questione migranti attira l'attenzione della gente e ci si buttano», ha affermato l’ex premier Matteo Renzi, rispondendo in diretta Fb sulle frasi di Di Maio su migranti e ong. «Non hanno un'idea chiara, puntano - aggiunge Renzi - ad avere una posizione solo per avere più like, più mi piace».

Su biotestamento e migranti nessuno sportamento a destra

«Su biotestamento e migranti . ha detto Di Maio - non è vero che il Movimento si stia spostando a destra. Noi siamo per la vita, non per la morte, ma siamo anche per la decisione libera dell'individuo del proprio destino e non per questo dobbiamo essere etichettati come di destra o di sinistra».

Dopo il declassamento di Fitch

«Fitch ci declassa? Ricordiamo che con Renzi al governo abbiamo avuto 120 miliardi di debito in più e poi ci si meraviglia... Noi abbiamo ridotto il debito in ogni comune che governiamo e lo possiamo fare perché abbiamo le mani libere e possiamo fare spending review», ha detto Di Maio a Sky Tg 24 a margine dell’iniziativa sul microcredito.

Col taglio degli stipendi dei parlamentari 4mila aziende finanziate

Di Maio ha ricordato il progetto che ha creato 4000 imprese in Italia e 600 in Campania, grazie al taglio degli stipendi dei parlamentari del Movimento Cinque Stelle. «Oggi - ha proseguito - salutiamo una di queste imprese che, tra l'altro, produce un'eccellenza del Made in Italy, la mozzarella di bufala campana, e che è finanziata anche con i soldi dei nostri stipendi. Per il momento lo facciamo all'opposizione, domani lo faremo con una banca pubblica degli investimenti», conclude Di Maio.

Sull’ipotesi di alleanza M5s-Pd: speriamo che il problema non si ponga

Commentando la proposta di Marco Travaglio di stringere un'intesa tra M5s e Pd dopo il voto, Di Maio ha ricordato che «secondo la Costituzione chi decide è il presidente della Repubblica. Noi ci presenteremo alle Camere, presenteremo il nostro programma e vedremo chi non ci voterà la fiducia». E ha detto di sperare che il problema non si ponga: «Penso che saremo la prima forza politica e spero di superare il 40% cosi il problema non si pone».

