Fi e Lega divise tra Le Pen e fronte europeista

«Avrei preferito che al ballottaggio andasse Fillon, ma quel che per l’Italia è decisivo non è tanto la vittoria di Macron ma la probabile sconfitta di Marine Le Pen nella corsa all’Eliseo». Stefano Parisi, leader di Energie per l’Italia, usa parole più o meno simili a quelle pronunciate da Silvio Berlusconi alla vigilia del voto. Il Cavaliere, pur senza fare nomi, si augurava la sconfitta dei populisti per evitare «la fine dell’Europa» auspicando di fatto la nascita di quel fronte repubblicano antilepenista che si è appena costituito e che va dai gollisti di Fillon all’attuale presidente francese François Hollande.

Parisi: la vittoria di Lepen sarebbe una tragedia

La pensa così anche Parisi. «La vittoria di Le Pen per l’Italia sarebbe una tragedia perché noi dalla fine della Ue abbiamo solo da perdere: senza l’Europa saremmo molto più deboli sia sul fronte del debito, della sicurezza, dell’immigrazione e dello sviluppo». Valutazioni - tanto quelle di Berlusconi che di Parisi - che però rischiano di dividere ulteriormente il centrodestra italiano. Matteo Salvini ribadisce infatti il suo sostegno a Marine Le Pen e anzi legge il voto francese come una sconfitta dei partiti che incarnano in Italia il bipolarismo, Pd e Forza Italia, e di conseguenza Renzi e Berlusconi. I numeri però dicono che in Italia il centrodestra diviso non può competere per la guida del governo. In un modo o nell’altro Salvini e Berlusconi saranno costretti a trovare un punto d’incontro. Un’intesa che però al momento nessuno da per scontata.

La scelta europeista di Berlusconi

Berlusconi, anche nel recente incontro con Angela Merkel al congresso del Ppe, ha confermato la scelta europeista di Fi. «Chi sta con la Merkel non può essere nostro alleato», continua però a ripetere Salvini. La linea oltranzista del leader della Lega va letta anche in chiave tattica. Salvini punta a strappare al Cavaliere la leadership del centrodestra e per farlo deve sottolineare le distanze più che le affinità. Anche perché contemporaneamente deve difendersi da Grillo, che - non a caso - è tornato a cavalcare temi, come appunto l’immigrazione, proprio per catturare l’attenzione dell’elettorato leghista.

Il difficile accordo tra Fi e Lega

Alla fine Fi e Lega un accordo lo hanno sempre trovato, tant’è che anche alle prossime amministrative sono alleati pressoché ovunque. Questa volta però non sarà semplice. Anche perché è a differenza che in passato, il tema della permanenza in Europa è destinato ad essere, anche in Italia, centrale nella prossima campagna elettorale. Parisi sostiene che non ci sono margini: «La posizione di Salvini sull’Europa è inaccettabile. In caso di uscita dalla Ue e dall’euro l’Italia pagherebbe un prezzo altissimo e su questo non si può più essere ambigui».

© Riproduzione riservata