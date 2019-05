Alitalia: M5s, ora commissario super partes a tutela dell’azienda e non delle banche

«Quello che si è consumato ieri è il referendum della liberazione. I dipendenti di Alitalia con un coraggio unico hanno dimostrato che la dignità vale più di ogni

ricatto occupazionale». E' questo il commento dei parlamentari M5S delle commissioni Trasporti e Lavoro di Camera e Senato.

«Hanno rispedito a mittente una proposta vergognosa che altro non rappresentava che l'ennesimo piano di ridimensionamento di Alitalia, causa dei suoi mali, che non avrebbe fatto altro che rinviare i problemi» aggiungono.

«L'appello del governo è stato un boomerang, ancora una volta la richiesta di usare un supposto senso di responsabilità gli si è rivoltata contro come uno

schiaffo in faccia. Ora per Alitalia serve un commissario con un profilo super partes» chiedono i grillini .

«Sentiamo nominare persone come il re delle poltrone Enrico Laghi - aggiungono - ancora una volta a tutela degli interessi delle banche e non di quelli aziendali. Dell'azienda che dovrebbe essere la nostra compagnia di bandiera. Le banche devono prestare soldi non fare gli azionisti. I risultati fallimentari delle loro logiche sono sotto gli occhi di tutti. E, purtroppo - concludono i parlamentari - pesano sul destino di 12mila lavoratori e delle loro famiglie».

M5s, shock governo, non può scaricare su cittadini

Nel piano bocciato dai dipendenti Alitalia «di un rilancio effettivo dell'azienda nei mercati che contano (cargo e lungo raggio) non c'era nemmeno l'ombra. I

dipendenti Alitalia hanno avuto il coraggio di non farsi ingannare per l'ennesima volta ed è comprensibile lo shock del Governo: adesso come potranno accollare alla collettività con le garanzie pubbliche gli investimenti effettuati dalle banche azioniste e scaricare l'Azienda al nuovo Governo: ossia a noi?».

