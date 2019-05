Ecco perché 96 studiosi scelgono Inps per fare ricerca

Novantasei studiosi (non solo italiani) hanno scelto Inps per fare ricerca sui temi del welfare, le trasformazioni del mercato del lavoro e le pensioni, le politiche attive, gli interventi contro la povertà. È il risultato, significativo, che emerge dal secondo bando per il programma VisitInps Scholars che si è chiuso venerdì scorso. Il programma, avviato da un paio d’anni sotto la presidenza di Tito Boeri, consente a studiosi nazionali e internazionali di utilizzare le ricche banche dati dell’Istituto per svolgere ricerche su aree strategiche di interesse per l’Inps, in stretta collaborazione con il Servizio Studi, e trascorrendo un periodo di studio a Roma presso la sede centrale dell’Eur.

Domande dal Mit, Havard e la London School

Inps ha ricevuto 96 domande di partecipazione, quindici delle quali da full e associate professors, 39 da ricercatori confermati o post-doc e le restanti da studenti di PhD. Delle candidature ricevute, 25 provengono da istituzioni o università estere fra cui Mit, Harvard, Berkeley, University of Michigan, Brown University, London School of Economics (Lse), University College London e Toulouse School of Economics. Più in particolare 24 domande sono state inviate per la Fellowship, rivolta a ricercatori junior con un’età massima di 35 anni, 6 per la borsa di studio dedicata a Valeria Solesin, 19 per il programma di ricerca di Scholar di “tipo A”, rivolto a ricercatori senior e retribuito, e 47 per il programma Scholar di “tipo B”, anch’esso rivolto a ricercatori senior, ma per il quale non è prevista alcuna indennità.

Ricerca su lavoro, previdenza e salute

Le domande si concentrano principalmente sulle seguenti aree di ricerca: salute, lavoro e previdenza sociale; reti di protezione sociale, esclusione sociale e riforme dell’assistenza dei disoccupati; struttura salariale. Nel corso delle prossime settimane il Comitato Scientifico (composto da Pietro Garibaldi, Massimo Antichi, Mariella Cozzolino, Daniele Franco, Roberto Perotti, Paolo Sestito e Raffaele Tangorra), si riunirà per nominare la commissione incaricata di valutare i curricula e le proposte di ricerca e, entro mese di maggio, assegnare i posti a disposizione per accogliere i primi scholars nel settembre 2017.

Una super-banca dati con cui lavorare

Gli archivi amministrativi rappresentano una risorsa cruciale (complementare rispetti ai dati statistici nazionali) per effettuare analisi e valutazioni ex ante ed ex post sull’impatto di politiche pubbliche. Questi enormi data-base coprono l’intera popolazione, coprono l'intero ciclo di vita dell’individuo, consentono disaggregazioni capillari,sono abbinabili con indagini esterne e forniscono dati oggettivi confrontabili con le ipotesi soggettive delle indagini. Inps, in particolare, ha dati relativi a 22 milioni di assicurati, 16 milioni di pensionati quasi 5 milioni di beneficiari di prestazioni assistenziali e registrano il passaggio di oltre 18 milioni di certificati medici.

Finanziamenti dai privati per oltre 250mila euro

A finanziare il programma VisitInps sono sponsor pubblici e privati. L’anno scorso sono stati raccolti 252mila euro con sottoscrizioni da parte soprattutto di soggetti finanziari tra cui Banca Intesa, le Assicurazioni Generali, Unipol, Unicredit & Universities Kinght of Labor, il Collegio Carlo Alberto di Torino. I principali risultati prodotti da questi studiosi nel 2016 sono stati ricordati nella Relazione annuale dell’Inps. Si spazia dall’analisi dell’impatto sul comportamento delle imprese a seguito della riforma delle pensioni del 2011, alle valutazioni di impatto derivanti dalle differenze nella distribuzione territoriale delle prestazioni di invalidità.

