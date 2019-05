Def, via libera delle Camere. Ok a taglio cuneo per giovani e stop aumento Iva

Senato e Camera hanno approvato la risoluzione di maggioranza sul Def, il Documento di econiomia e finanza varato dal Consiglio dei ministri l’11 aprile scorso. A palazzo Madama i sì sono stati 158, i no 99 (con due astenuti). A Montecitorio i voti a favore sono stati 284, i contrari 150 (cinque gli astenuti). La risoluzione presentata dalla maggioranza, identica a palazzo Madama e Montecitorio, punta tra l’altro su «interventi selettivi sul cuneo, «riduzione della pressione fiscale» anche attraverso la revisione delle aliquote Irpef, disattivazione delle clausole di salvaguardia con lo stop al previsto aumento dell’Iva, «rafforzamento degli investimenti pubblici» sul territorio, «nuova fase della spendig review, più selettiva», e «una rapida attuazione alla legge delega per il contrasto alla povertà».

Def, Baretta: mai negato sentiero stretto

«Che i margini siano stretti non l’abbiamo mai negato: è così, c'è un quadro internazionale incerto» ha puntualizzato il sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta, replicando nell'Aula della Camera alla discussione generale sulle risoluzioni al Def 2017. «Per primi - ha sottolineato rispondendo a critiche mosse dall'opposizione - noi abbiamo parlato di sentiero stretto, c'è una crescita globale debole, siamo di fronte a una obiettiva fase di difficoltà generale contro la quale bisogna avere delle strategie positive». Il sottosegretario ha quindi respinto l’accusa di «eccessivo ottimismo» rivolta alle stime sulla crescita indicate dal Governo nel Documento programmatico.

Fi: governo prende in giro, manovra sarà 30-40 mld

Critiche sul Def le opposizioni. Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera, ha attaccato senza riserve i provvedimenti economici all’esame del Parlamento. E ha parlato di «minestrone che non fa capire nulla agli italiani, li prende in giro» in 916 pagine «che non contengono niente, l'unica cosa che sappiamo è che in autunno la manovra sarà tra i 30-40 miliardi una vera e propria stangata». Come il suo omologo a Montecitorio, anche Paolo Romani, presidente dei senatori azzurri, ha espresso preoccupazione per un documento di programmazione economica «in cui non c'è la riduzione dell'Irpef e non c'è traccia di spending review».

Risoluzione maggioranza: taglio cuneo per giovani

«Favorire l’incremento dell’occupazione giovanile anche attraverso la predisposizione di interventi selettivi sul cuneo fiscale». È uno degli impegni al Governo contenuto nella risoluzione sul Def presentata dalla maggioranza in Senato e firmato dai Capigruppo Pd, Ap, e Mdp. Analogo il documento messo a punto alla Camera. La risoluzione chiede anche di «aprire una nuova fase della spending review», che dovrà essere «più selettiva e al tempo stesso coerente con i principi stabiliti dalla riforma del bilancio, anche attraverso un più esteso utilizzo degli strumenti per la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della Pa».

Revisione aliquote Irpef e no aumento Iva

In materia fiscale il documento invita il Governo anche a proseguire nella «ulteriore riduzione della pressione fiscale» da perseguire prioritariamente «attraverso il rafforzamento dell’attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, anche al fine di ridefinire il sistema di tassazione personale (Irpef)». Altro impegno è quello sullo stop alle clausole di salvaguardia per il 2018, disattivando «l’incremento delle aliquote Iva e delle accise sugli olii minerali, che scatterebbe nel 2018 per effetto delle clausole di salvaguardia sostituendolo con misure compensative dal lato della spesa e delle entrate». Inoltre si parla di «semplificazione del sistema tributario» e di «efficientamento del rapporto tra l’amministrazione finanziaria e i contribuenti», assicurando, «il rispetto dei tempi previsti dalla legislazione vigente per le procedure di rimborso dei crediti Iva derivanti dall'applicazione dello split payment».

Più investimenti pubblici sul territorio

Un altro degli impegni chiesti al Governo nella risoluzione sul Def presentata dalla maggioranza in Senato è quello di «rafforzare gli investimenti pubblici, con priorità per quelli riguardanti la cura del territorio e il contrasto del dissesto idrogeologico e per quelli, anche riguardanti le grandi infrastrutture, delle aree del Mezzogiorno». La richiesta è, tra l’altro, di « accelerare la definizione delle procedure necessarie a rendere spendibili le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione individuate e messe a disposizione nei “patti per lo sviluppo” già siglati, sia per il livello regionale che locale, oltreché adottare tutti gli atti necessari per il pieno utilizzo delle risorse». Non solo. La maggioranza chiede anche di «continuare a promuovere una strategia di riforma degli orientamenti di politica economica e finanziaria prevalenti in sede comunitaria» per «una maggiore centralità alla crescita economica, all'occupazione e all'inclusione sociale.

Contro povertà reddito inclusione e più risorse

Altra richiesta: dare «rapida attuazione alla legge delega per il contrasto alla povertà» attraverso la definizione del Reddito di Inclusione per sostenere economicamente i nuclei in condizione di povertà e promuovere il reinserimento nella società e nel mondo del lavoro di coloro che ne sono esclusi». Si chiede di prevedere «un consistente incremento delle risorse previste a legislazione vigente per il contrasto alla povertà al fine di ricomprendere nella platea dei beneficiari tutti coloro che versano in condizione di povertà assoluta». Inoltre sono sollecitati interventi per «rafforzare la presenza femminile nel mondo del lavoro» e per «favorire la condivisione dei carichi familiari e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro». La risoluzione introduce anche un impegno per il governo volto a «rafforzare le politiche attive del lavoro, rendendo effettivo l’assegno di ricollocazione», ma anche «a valorizzare e a dare piena efficacia al ruolo della contrattazione salariale di secondo livello con interventi sempre più mirati in materia di welfare aziendale integrativi e non sostitutivi del welfare pubblico»









