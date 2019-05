Le figurine Panini vanno in bicicletta per i 100 anni del Giro d’Italia

Le figurine Panini salgono in bicicletta per raccontare il Giro d’Italia e i suoi 100 anni di storia. Sarà in edicola da domani 27 aprile il nuovo album di figurine con cui la Panini celebra i 100 anni della Corsa Rosa che prenderà il via venerdì 5 maggio da Alghero per concludersi a Milano il 28 maggio. «Panini Giro d'Italia 100» racconterà con 388 figurine e 22 card speciali la corsa sulle due ruote e sarà in edicola dal 27 aprile. In tutto 64 pagine di album da completare sia per i tanti appassionati del Giro sparsi su tutto lo Stivale e per i collezionisti chiamati a rincorrere non più solo i Totti o i Dybala di turno ma anche campioni come Nibali, Quintana, Gilbert, Viviani o Pozzato.

Sarà l’album speciale anche di Michele Scarponi, il capitano del team kazako Astana, deceduto nei giorni scorsi in un tragico incidente stradale nel corso di un allenamento. Una nuova scommessa per l’azienda modenese e per Antonio Allegra, direttore Mercato Italia della Panini: «Siamo convinti che la collezione ‘”iro d'Italia 100” potrà unire le diverse generazioni attorno a questa splendida manifestazione, che rappresenta un pezzo di storia d’Italia ma ne è soprattutto una fantastica realtà».

L’album in edicola

La copertina del nuovo album ritrae Vincenzo Nibali, vincitore della scorsa edizione del Giro, insieme ad alcuni dei grandi campioni – in figurina – che tra pochi giorni si contenderanno il “Trofeo senza fine”. La collezione sarà disponibile in edicola a partire dal 27 aprile e dedica ad ogni team 16 figurine, di cui 14 per i ciclisti e 1 per la squadra e uan speciale (fustellata in pvc) per la maglia. La figurina dei corridori rappresenta una vera e propria carta d’identità riferita al Giro d'Italia: oltre al nome e all'immagine dell'atleta con la maglia ufficiale del team, anche i principali dati personali (altezza, peso, data di nascita) e una serie di ulteriori informazioni (nazionalità, anno di debutto al Giro, numero di partecipazioni e miglior piazzamento, grafica della maglia).



Le sezioni speciali

Diverse le sezioni speciali del nuovo album: «Giro 100: I Numeri», con le statistiche e informazioni su questa edizione della manifestazione, «Giro 100: Il Percorso», con i dettagli delle 21 tappe da Alghero a Milano e «Giro 100: Il Film», in cui potranno essere collocate 12 figurine extra sugli eventi salienti della corsa che saranno distribuite in 2 bustine speciali in uscita in edicola il 27 maggio e il 10 giugno. Non poteva mancare la storia della «Maglia Rosa», sull'evoluzione dal 1937 ad oggi del simbolo della leadership della corsa. Ci cono poi 22 card che descrivono invece le singole tappe di questa edizione della corsa: ogni card riporta sul fronte il profilo altimetrico e sul retro la planimetria, i dati e i commenti tecnici sulla frazione di gara.

