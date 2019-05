Inps: in due mesi calano i nuovi contratti stabili. Boom di voucher a marzo

Nei primi due mesi del 2017 sono stati attivati 258.952 contratti a tempo indeterminato (comprese le trasformazioni di contratti a termine e apprendistati) con un calo del 12,7% sullo stesso periodo del 2016. Lo rileva l’Inps nell'Osservatorio sul precariato, sottolineando che le cessazioni di contratti stabili nello stesso periodo sono state 240.368 e che quindi il saldo resta attivo per 18.584 unità (in calo rispetto al saldo positivo di 31.366 unità dei primi due mesi 2016 e di 135.734 dei primi due mesi 2015 quando erano previsti sgravi contributivi totali). Da registrare anche, nello stesso periodo, la crescita del 30% dei licenziamenti disciplinari nella aziende con oltre 15 dipendenti. E la corsa all’acquisto dei voucher nei primi 17 mesi din marzo, in previsione dell’abolizione dello strumento.

In crescita i contratti a tempo determinato

I dati sulle assunzioni indicano che nei primi due mesi del 2017, nel settore privato si registra un saldo positivo (211mila), tra assunzioni e cessazioni, superiore a quello del corrispondente periodo del 2016 (182mila) ma inferiore a quello osservato nel 2015 (244mila). Complessivamente le assunzioni, sempre riferite ai soli datori di lavoro privati, nei mesi di gennaio-febbraio 2017 sono risultate 900.254. E sono aumentate del 4,5% rispetto al periodo gennaio-febbraio 2016. Il maggior contributo è dovuto alle assunzioni di apprendisti e a quelle a tempo determinato (in crescita rispettivamente del 23,1% e del 10,4%), mentre sono diminuite del 12,5% quelle a tempo indeterminato.

Boom acquisto voucher marzo: 10,5 mln in 17 giorni

A marzo 2017 l’Inps ha registrato anche una vera e propria corsa all’acquisto dei buoni per il lavoro accessorio, in previsione dell’abolizione dello strumento. Tra il 1° e il 17 marzo, data di entrata in vigore del decreto che li ha aboliti (con la possibilità di usare quelli acquistati fino a fine anno) sono stati venduti 10.526.569 voucher in linea con l’intero mese di marzo 2016 (10.922.770). Complessivamente, nei primi tre mesi del 2017 sono stati venduti 28,5 milioni di buoni per il lavoro accessorio a fronte dei 29,09 dei primi tre mesi del 2016.

OSSERVATORIO SUL PRECARIATO INPS: I CONTRATTI DI LAVORO NEI PRIMI DUE MESI DEL 2017

GENNAIO - FEBBRAIO TOTALE RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO 2015 2016 2017 (+) Nuovi rapporti di lavoro** 958.438 861.156 900.254 (-) Cessazioni di rapporti di lavoro 714.303 679.515 688.992 Variazione Netta 244.135 181.641 211.262 RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (+) Nuovi rapporti di lavoro 315.102 227.744 199.215 (+) Trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine 69.287 51.785 46.332 (+) Apprendisti trasformati a tempo indeterminato 13.527 17.329 13.405 (-) Cessazioni 262.182 265.492 240.368 Variazione Netta 135.734 31.366 18.584 Fonte: INPS - elaborazione al 20 Aprile 2017



+30% licenziamenti disciplinari aziende over 15

I licenziamenti disciplinari nelle aziende con più di 15 dipendenti, nei primi due mesi del 2017, sono stati 5.347, in aumento del 30% rispetto ai 4.111 registrati nei primi due mesi del 2016. Sono saliti del 64,9% se si guarda ai primi due mesi del 2015 quando non erano ancora in vigore le norme del Jobs act che di fatto hanno cancellato il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo per i lavoratori assunti da marzo 2015 nelle aziende con oltre 15 addetti.

